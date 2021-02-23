Каркасно-монолитная высотка в 16 этажей (вместе с цокольным) в микрорайоне № 21 – самый крупный жилой дом в Солигорске. Его высота (51 метр) уступает лишь административному зданию заказчика, которым выступило ОАО «Беларусьскалий» (17 этажей, 78 метров) и Кафедральному собору Рождества Христова (вместе с крестом на куполе 63 метра).
Новоселья семьям калийщиков и шахтерам осталась ждать недолго. На объекте начала работу комиссия по приемке дома в эксплуатацию.
Старший прораб СУ-55 ОАО "Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции" (генеральный подрядчик по строительству) Виталий Клименков рассказал об особенностях дома:
– В доме 322 квартиры, площадь жилья – 27 тысяч квадратных метров, общая полезная площадь здания – 33 тысячи квадратных метров. Состав квартир: однокомнатные – 27, двушки – 133, трешки – 158, четырехкомнатные – 4. Класс комфортности проживания – 2. Площадь квартир – от 60 кв. м до 120 кв. м. Самая большая однушка имеет площадь 69 квадратных метров, максимальный размер двухкомнатных квартир – 76, трехкомнатных – около 124, площадь четырехкомнатных квартир, в которых, кстати, есть 2 санузла, может достигать 120 квадратов. Подъезды оборудованы пассажирским и грузопассажирскими лифтами. Проект дома предусматривает 328 парковочных мест. И это будут не только стандартные стоянки по периметру дома. В цокольном этаже и выступающем по периметру здания стилобате будет расположен встроенный гараж-стоянка открытого типа, на эксплуатируемой кровле стилобата разместятся парковки, въезд на стилобат будет осуществляется по двум открытым рампам, третий въезд – с дворовой территории. Встроенный гараж-стоянка рассчитан на 91 автомобиль, 89 мест для личного автотранспорта будут оборудованы непосредственно на стилобате. Таким образом, каждый жилец дома будет обеспечен парковочным местом.
Фото: pixabay.com
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Солигорские шахтеры – в шаге от новоселья в одном из самых высоких домов города
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