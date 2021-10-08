Солигорские оперативники выявили несовершеннолетних, которые работали на кибермошенников

– рассказали sb.by вВ милиции также пояснили, что была начата проверка по факту хищения средств. Оперативники вышли на нескольких жителей столицы 16– 17 лет, вовлеченных в вывод денежных средств, похищенных у гостьи города. Подростки подозреваются в том, что они выполняли роль так называемых дропов за вознаграждение.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и другой юноша – 17-летний житель столицы, который подозревается в организации этой преступной деятельности. Он был задержан: избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сейчас правоохранительными органами отрабатывается возможная причастность вышеуказанных граждан к совершению противоправных действий.В милиции напоминают, что статьей 212 УК предусмотрена ответственность за хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации. За совершение преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на аналогичный срок. Если это деяние совершил гражданин повторно или по предварительному сговору группой лиц, то наказание усиливается и обвиняемому может быть назначено уже до пяти лет лишения свободы, а в крупном размере, организованной группой и в особо крупном размере – до семи и до двенадцати лет соответственно.