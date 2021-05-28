Любитель незаконной добычи рыбы из Солигорска сам стал жертвой мошенника.
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Подробности sb.by рассказали в Солигорском РОВД:
- Летом 2018 года в отношении горожанина 1984 года рождения было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рыбалки по ч.4 ст. 281 УК. Известно, что при помощи запрещенного орудия он незаконно добывал рыбу, тем самым причинив ущерб окружающей среде в особо крупном размере. Нарушитель надеялся, что сможет избежать наказания. Пока шло следствие, он интересовался у знакомых и искал юриста, который мог бы помочь ему в этом вопросе. Так он вышел на своего земляка - мужчину 1983 года рождения, который пообещал помочь предоставить хорошего специалиста. За услугу адвоката он потребовал тысячу долларов. При этом пообещал вернуть деньги, если суд все-таки назначит наказание в виде лишения свободы, - пояснили в райотделе милиции.
Но на самом деле никакого юриста не существовало. Полученные от рыбака деньги мошенник потратил на собственные нужды. Была проведена проверка. По ее результатам, 22 мая 2021 года в отношении солигорчанина 1983 года рождения возбудили уголовное дело за мошенничество по ч. 1 ст. 209 УК.
В апреле 2018 года суд приговорил рыбака к лишению свободы сроком на два года с отсрочкой. Фигурант, примерно через год, снова попался на незаконной добыче рыбы запрещенным орудием, сопряженным с ущербом в крупном размере. В октябре 2019 суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Солигорчанин занимался незаконной рыбалкой и сам попался на крючок мошенника
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