Солигорчанин занимался незаконной рыбалкой и сам попался на крючок мошенника

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Подробности sb.by рассказали в Солигорском РОВД:- пояснили в райотделе милиции.Но на самом деле никакого юриста не существовало. Полученные от рыбака деньги мошенник потратил на собственные нужды. Была проведена проверка. По ее результатам, 22 мая 2021 года в отношении солигорчанина 1983 года рождения возбудили уголовное дело за мошенничество по ч. 1 ст. 209 УК.В апреле 2018 года суд приговорил рыбака к лишению свободы сроком на два года с отсрочкой. Фигурант, примерно через год, снова попался на незаконной добыче рыбы запрещенным орудием, сопряженным с ущербом в крупном размере. В октябре 2019 суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.