Сокол: расследование преступлений нацистов необходимо продолжить

За каждой сожженной нацистами деревней, за каждым убитым ребенком надо видеть общую цель, задумку, схему. И, безусловно, напомнить о ней нашему населению, расследуя факты геноцида белорусского народа. Об этом сегодня на V (октябрьском) совместном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.





Напомнив, что сегодня по поручению Президента Генеральная прокуратура расследует факты преступлений, связанные с геноцидом белорусского народа, руководитель КПБ заметил:

- Но наши расследования по геноциду и патриотическая работа по сохранению военной памяти, с точки зрения США, Польши и Прибалтики - это некая спецоперация России, «российская пропаганда», «влияние Кремля» и так далее. На противодействие этой «пропаганде» выделяются огромные бюджеты, и можно вспомнить, как совсем недавно, в годовщину Мюнхенского сговора, Европейский парламент начал прямо обвинять СССР в развязывании агрессивной войны.





Однако Алексей Сокол твердо убежден:

- На мой взгляд, расследование преступлений в любом случае необходимо продолжить, чтобы показать, как была политически устроена схема оккупации СССР. Ведь немцы так организовали эту систему, чтобы одни советские народы убивали другие, чтобы кровная ненависть между народами сохранялась не десятилетия, чтобы бывшие советские республики были разделены национализмом и никогда больше не могли быть объединены в единый политический центр. Эти же цели выполняло и образование, экономика, медицина на оккупированных территориях - вся социальная сфера должна была деградировать до уровня 19 века, чтобы Германия могла успешно колонизировать и истреблять «дикие славянские народы».





Руководитель КПБ считает:

- За каждой сожженной деревней, за каждым убитым ребенком, то есть частными случаями, надо видеть общую цель, задумку, схему. И, безусловно, напомнить о ней нашему населению. Потому что тогда вдруг окажется, что нынешняя американская или западноевропейская политика, по сути, преследует те же колониальные цели. Только сегодня они достигаются не прямой военной агрессией, а комплексом мероприятий, так называемых «цветных революций». Именно поэтому сегодня мы вместе с Президентом строим социальное государство и поддерживаем его как партия, то есть сохраняем общество с равным доступам к социальным благам, а не дикий капитализм, где выживает только сильнейшей.



