SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Сокол: предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы демократии

Сокол: предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы демократии

Такое мнение выразил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, сообщает БЕЛТА.


– Национальным интересам Беларуси полностью соответствует включение пунктов о суверенитете, культурной самобытности, духовных традициях и социальной справедливости, что составляет основу уникальной белорусской социально-экономической модели, – сказал первый секретарь ЦК КПБ.

Однако ключевыми моментами конституционной реформы, по мнению Алексея Сокола, являются статус Всебелорусского народного собрания и те полномочия, которые получает этот инструмент прямого представительства. Алексей Сокол отметил, что ВНС формируется в первую очередь на основе крупных трудовых коллективов, профсоюзных и общественных объединений.

– То есть Всебелорусское собрание в данном случае выступает представителем широких социальных групп, которые включают в себя не только условных представителей власти, но и непосредственно президентский электорат из самых разных сфер. В конечном итоге это позволит выстроить будущую политическую систему не на неких закрытых договоренностях или на скрытой борьбе группировок, как это происходит в западных обществах. Наоборот, высший орган представительной власти станет "народным вече", которое сможет в пределах своей компетенции влиять на действия исполнительной и законодательной власти, – подчеркнул первый секретарь ЦК КПБ.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы