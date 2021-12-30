Сокол: предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы демократии

, – сказал первый секретарь ЦК КПБ.Однако ключевыми моментами конституционной реформы, по мнению Алексея Сокола, являются статус Всебелорусского народного собрания и те полномочия, которые получает этот инструмент прямого представительства. Алексей Сокол отметил, что ВНС формируется в первую очередь на основе крупных трудовых коллективов, профсоюзных и общественных объединений., – подчеркнул первый секретарь ЦК КПБ.