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  2. Сокол: несмотря на всю политическую турбулентность, Украина остается для Беларуси важным стратегическим рынком

Сокол: несмотря на всю политическую турбулентность, Украина остается для Беларуси важным стратегическим рынком

Об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил журналистам по итогам совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе, которое сегодня прошло во Дворце Независимости.


- Несмотря на всю политическую турбулентность, надо признать, что Украина для нас остается важным стратегическим рынком. И мы для них тоже входим в шестерку крупнейших рынков по поставкам украинской продукции. Если брать по цифрам, то общий товарооборот в этом году за пять месяцев вырос на 40 процентов, белорусский экспорт – вообще на 60. Это с учетом нефтепродуктов, но если убрать нефтепродукты – то тоже где-то на 40. Импорт из Украины – это минус 6 процентов.

То, что мы остаемся важными торгово-экономическими партнерами, считает Игорь Сокол, должно сказаться и на отношении руководства Украины к нашей стране:

- Они должны понимать важность рынка Беларуси и важность выстраивания четких, понятных, прозрачных партнерских отношений без всяких препятствий и препонов.

Отдельно Посол Беларуси в Украине обратил внимание на то, что наши народы как были соседями, так и всегда ими останутся:

- Братские связи никуда не делись. Конечно, пандемия, карантинные мероприятия сказываются на широте и глубине общения между народами. Но я думаю, что все это пройдет.

Прокомментировал Игорь Сокол и инцидент у белорусского посольства в Киеве, где украинские радикалы напали на сторонников Александра Лукашенко во время митинга.

- Что больше всего удивило, - отметил он. - Если раньше выступали наши «беглые» оппозиционеры («туристы», как мы их называем), которые попрятались в Украине, то сейчас это были граждане Украины. Некоторым из них, если вы обратили внимание, напрямую задавали вопрос: какое вы имеет отношение к Беларуси? Так вот думаю, что некоторые из них ближе Чернигова к нашей стране не приближались… Их оштрафовали и отпустили в соответствии с законодательством. Там была задета и честь Нацгвардии. Надо отдать должное: правоохранительные органы сработали очень быстро.

Говоря о просьбе о закупке Украиной электроэнергии из Беларуси, несмотря на действующей закон о запрете соответствующего импорта из нашей страны, Игорь Сокол отметил, что наша страна всегда действовала и будет действовать в интересах украинского народа.

- Мы за первых пять месяцев этого года продали электроэнергию Украине на 25 миллионов долларов. Никогда такой цифры не было. Причем в самые сложные моменты, когда в январе-феврале по определенным причинам были аварии на электростанциях Украины, мы подставляли плечо. Пока это единая энергосистема. Хотя украинские партнеры и стараются отрицать очевидное, говорят, что к 2023-му году переключатся на сети Евросоюза. Дай бог. Но это достаточно сложный организм. Но об эффективности таких действий могут судить только узкие специалисты в энергетике. Конечно, столько, сколько надо будет помогать украинскому потребителям, мы и будем подставлять это плечо.

Фото: архив БЕЛТА
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