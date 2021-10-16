Сокол: Беларусь является серьезным экономическим конкурентом для Запада

Для западного сообщества Беларусь является серьезным экономическим конкурентом, неугодным в геоэкономическом и геополитическом плане государством, которое имеет свою точку зрения, самостоятельно определяет свой путь развития и тем самым становится одной из преград в реализации коллективным Западом своих амбиций на бесспорное мировое лидерство. Об этом сегодня на V (октябрьском) совместном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

Нынешний пленум проходит на фоне непростой ситуации как внутри страны, так и во всем мире, отметил руководитель КПБ:

- Анализируя текущую обстановку, следует сделать акцент на тот факт, что Беларусь имеет стратегическое геополитическое положение в Европе. Сегодня наше государство находится на острие цивилизационного противостояния. При этом вполне очевидно, что Республика Беларусь является серьезным экономическим конкурентом, неугодным в геоэкономическом и геополитическом плане государством, которое имеет свою точку зрения, самостоятельно определяет свой путь развития и тем самым становится одной из преград в реализации коллективным Западом своих амбиций на бесспорное мировое лидерство.

При этом коллективный Запад даже не скрывает своих желаний, обратил внимание Алексей Сокол:

- Так, в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН 21 сентября 2021 года президент Соединенных Штатов Америки упомянул ряд государств, в том числе и Республику Беларусь, где, по мнению официального Вашингтона, сохраняются авторитарные режимы и которые необходимо демократизировать по их лекалам.

Первый секретарь ЦК КПБ убежден, что мировой геополитический и экономический кризис, по сути, только начинает разворачиваться:

- И Беларусь будет ключевым звеном в этой цепи. Именно поэтому Байден даже вспомнил нас в ООН. Кроме того, мы являемся замыкающим звеном «нового шелкового пути» - транзита товаров из КНР в Европу. И с учетом мирового противостояния КНР и США американцы сделают все, чтобы прекратить транзит через Беларусь и разорвать шелковый путь. Здесь уже возможны любые методы, вплоть до войны и новой цветной революции, потому что цена вопроса - миллиарды долларов и десятилетия экономического развития.