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Сохранить память для потомков. Участники мотопробега заложили капсулу с посланием будущему поколению

Сегодня участники международного мотопробега к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  колонной проехали по улицам Минска и достигли финальной точки маршрута – мемориального комплекса "Курган Славы". Байкеры заложили капсулу с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложили цветы к мемориалу.



Помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко зачитал текст послания будущему поколению: “Мы, участники мотопробега, в честь 75-летия Победы, передаем вам эстафету памяти о наших дедах и прадедах, отдавших жизнь за мирное небо над головой. Завещаем вам: помнить великую отвагу и самопожертвование народа, отстоявших свободу и независимость, каждую пядь земли постсоветского пространства. Почитать стойкость и героизм в борьбе за мир и наше светлое будущее. Сохранить в сердцах память о мужестве каждого из них, верности долгу и беззаветной любви к Родине. Вечная память героям Победы! Спасибо за жизнь”.



После этого байкеры отправились к подножию Кургана Славы на митинг памяти, возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.  

Мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. Намотав десятки тысяч километров, байкеры привезли из каждого города-героя и города воинской славы частичку земли. Эта земля ляжет в основу фундамента памятника воину-мотоциклисту, который будет установлен в Москве. Об этих героях не так много сказано в летописях, но они так же самоотверженно рисковали своей жизнью.  






Виктор Лукашенко, общаясь с журналистами, отметил, что 75 лет Великой Победы – важная дата, которая объединяет миллионы людей: “И если мы не будем помнить свою историю, то будущего у нас не будет.  Нужно изучать ее уроки, которые были написаны кровью, делать соответствующие выводы и на основании этого строить свое будущее”.  Он также напомнил, что накануне байкеры посетили ветеранов Великой Отечественной войны, которые попросили их сберечь мир, а затем это послание передали жителям детской деревни “Истоки”: “Получился своеобразный мост поколений – прошлое, настоящее и будущее. Так и должно быть. Мы должны свой опыт и знания аккумулировать и передавать нашим детям. Потому что через 10–20–30 лет уже они будут на нашем месте, управлять страной, строить заводы и фабрики и убирать поля”.  





Артем Чайка, директор клуба “Iron Birds”, в свою очередь подчеркнул: “Все новое – это хорошо забытое старое. Если мы забудем то, что было, то мы с вами в новейшей истории опять получим то же самое. Мы уже в некоторых местах сегодня это наблюдаем. Мы стараемся сделать так, чтобы этого не допустить”.





В завершении памятного мероприятия организаторы пригласили всех участников в Москву, на открытие памятника воину-мотоциклисту. Оно станет красивым и логичным окончанием длинного пути, который проделали байкеры по территории Беларуси и России.





isaenok@sb.by
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Фото: Александр КУШНЕР
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