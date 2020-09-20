Сохранить память для потомков. Участники мотопробега заложили капсулу с посланием будущему поколению

Помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко зачитал текст послания будущему поколению:После этого байкеры отправились к подножию Кургана Славы на митинг памяти, возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.Мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. Намотав десятки тысяч километров, байкеры привезли из каждого города-героя и города воинской славы частичку земли. Эта земля ляжет в основу фундамента памятника воину-мотоциклисту, который будет установлен в Москве. Об этих героях не так много сказано в летописях, но они так же самоотверженно рисковали своей жизнью.Виктор Лукашенко, общаясь с журналистами, отметил, что 75 лет Великой Победы – важная дата, которая объединяет миллионы людей:Он также напомнил, что накануне байкеры посетили ветеранов Великой Отечественной войны, которые попросили их сберечь мир, а затем это послание передали жителям детской деревни “Истоки”:Артем Чайка, директор клуба “Iron Birds”, в свою очередь подчеркнул:В завершении памятного мероприятия организаторы пригласили всех участников в Москву, на открытие памятника воину-мотоциклисту. Оно станет красивым и логичным окончанием длинного пути, который проделали байкеры по территории Беларуси и России.