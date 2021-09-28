Сохранение президентской формы правления, полномочия Премьера, срок работы Парламента и новый раздел о ВНС. Миклашевич – об изменениях в Конституцию

Сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии ее руководитель Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич доложил об итогах работы комиссии и предложениях по изменению Основного Закона.
– Сущность предлагаемых изменений заключается в следующем. Сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия Президента, Парламента и Правительства. Определить в полном объеме законодательные полномочия Парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Расширить полномочия Правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.
Петр Миклашевич также сообщил, что Конституционная комиссия предлагает установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего органа народовластия, определить конституционные основы избирательной системы, усилить конституционные гарантии социальной защищенности граждан, расширить гарантии судебной защиты, конституционных прав и свобод граждан.
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