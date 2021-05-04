Сохранение исторической памяти ветераны и молодежь обсудили сегодня в Музее ВОВ

говорит гвардии полковник в отставке.Ужасы пережитого и спустя почти восемьдесят лет остаются для Михаила Семеновича кошмарным воспоминанием. И чтобы эти воспоминания никогда не ожили, ветераны говорят правду о войне. Сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны прошел круглый стол «Военное поколение – мирному поколению». Будущие пограничники, студенты, школьники – благодарная аудитория, отметил Михаил Шашков:И все же Михаил Шашков закончил вечернюю школу, экстерном – военное училище, а затем Калининскую академию ПВО. Последний гарнизон размещался на Новой Земле, где, как шутит ветеран, 12 месяцев зима, остальное – лето.К сожалению, нынешняя молодежь Беларуси и Союзного государства – последнее поколение, которое может вживую пообщаться с солдатами Победы. Поэтому секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова отметила:К беседе пригласили участников войны, воинов-интернационалистов и ветеранов Вооруженных сил. Молодежь должна знать цену победы, чтобы восторжествовала историческая правда, уверенСегодня героев, победивших коричневую чуму, ребята провожали аплодисментами и словами благодарности. Каждому ветерану вручили алые гвоздики – символ процветания освобожденной ими земли. Участники круглого стола возложили цветы у обелиска «Минск – город-герой» и почтили память павших минутой молчания.За круглым столом обсудили сохранение исторической памяти и ценностей белорусского народа как основы единства и сплоченности. Мирное поколение представило молодежные проекты и акции патриотической направленности. В Год народного единства подобные встречи пройдут по всей стране.