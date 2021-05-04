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Сохранение исторической памяти ветераны и молодежь обсудили сегодня в Музее ВОВ

В день начала войны Мише Шашкову исполнилось 15 лет. В 17 он добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Служба началась с категории «сына полка». Михаил Семенович освобождал Беларусь и Польшу, участвовал в операции «Багратион». В армии прослужил 36 лет.


– Наше поколение было лишено детства, юности и молодости. Война все перекроила и очернила наши души. Мы строили планы, но нам пришлось перестраивать свою жизнь. Нынешней молодежи пожелания такие: не терять зря время, учиться, готовить себя защищать Родину в любых условиях. Это всегда пригодится. И это главное для мужчин. Они должны в первую очередь думать о защите своей Родины, семьи, малой родины и оказаться на высоте. И, пройдя эти трудные ступеньки, остаться человеком, – говорит гвардии полковник в отставке.



Ужасы пережитого и спустя почти восемьдесят лет остаются для Михаила Семеновича кошмарным воспоминанием. И чтобы эти воспоминания никогда не ожили, ветераны говорят правду о войне. Сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны прошел круглый стол «Военное поколение – мирному поколению». Будущие пограничники, студенты, школьники – благодарная аудитория, отметил Михаил Шашков:

 Молодежь – более развитая, чем наше поколение. Они живут в совершенно других условиях. Я учился при керосиновой лампе, не знал, что такое телевидение, гаджеты, даже радио отсутствовало…



И все же Михаил Шашков закончил вечернюю школу, экстерном – военное училище, а затем Калининскую академию ПВО. Последний гарнизон размещался на Новой Земле, где, как шутит ветеран, 12 месяцев зима, остальное – лето.

К сожалению, нынешняя молодежь Беларуси и Союзного государства – последнее поколение, которое может вживую пообщаться с солдатами Победы. Поэтому секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова отметила:


 Проведение таких мероприятий очень важно не только в канун великих праздников, но и на протяжении всего года. Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» помогают ветеранам Великой Отечественной, приглашают на диалоги поколений и с удовольствием слушают истории из уст наших героев.

К беседе пригласили участников войны, воинов-интернационалистов и ветеранов Вооруженных сил. Молодежь должна знать цену победы, чтобы восторжествовала историческая правда, уверен заместитель министра труда и социальной защиты Иван Лавринович:

 Мы понимаем, какую боль утраты пережила наша Беларусь, и ветераны – это легенда, которую должны видеть наши молодые люди. Лжеполитики, лжеисторики пытаются переписать историю. Это недопустимо. Мы-то знаем, сколько горя принес фашизм. Диалог за круглым столом должен расставить точки над i.

Сегодня героев, победивших коричневую чуму, ребята провожали аплодисментами и словами благодарности. Каждому ветерану вручили алые гвоздики – символ процветания освобожденной ими земли. Участники круглого стола возложили цветы у обелиска «Минск – город-герой» и почтили память павших минутой молчания.



За круглым столом обсудили сохранение исторической памяти и ценностей белорусского народа как основы единства и сплоченности. Мирное поколение представило молодежные проекты и акции патриотической направленности. В Год народного единства подобные встречи пройдут по всей стране.




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Фото: Александр КУШНЕР
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