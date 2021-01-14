С наступлением сильных морозов люди все чаще пытаются согреться с помощью горячего чая. Однако бывают случаи, когда это приводит к серьезным заболеваниям, в том числе и к развитию рака. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали российские врачи.
По словам гастроэнтеролога, профессора Игоря Городокина, пить слишком горячий чай действительно опасно для здоровья:
– Есть целый пояс стран в районе Ближнего Востока и даже Средней Азии, где пьют жидкость очень высокой температуры. В этих государствах была замечена повышенная заболеваемость раком пищевода, причем плоскоклеточным раком, а не тем раком пищевода, которым заболевают от изжоги.
По словам эксперта, подобное заболевание вызывает именно повреждение тканей, вызванное высокой температурой напитка.
– Согласно иранскому исследованию, полтора миллиона человек пьют более 700 миллилитров горячего чая в день. Это два-три стакана в день, что не так уж и много. Однако если температура напитка выше 60 градусов, то риск рака увеличивается на 90 процентов. Считайте в два раза по сравнению с группой, которые чай не пьют, – добавила российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Таким образом, терапевты рекомендуют согреваться зимой напитком, температура которого не будет больше 40–50 градусов.
Фото: pixabay.com
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Согревание в холода горячим чаем может привести к развитию рака
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