Этот вопрос был решен в ходе рабочего визита в Афганистан Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олега Иванова, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского МИД.
В ходе визита посол провел встречи с рядом афганских чиновников. В рамках переговоров стороны подтвердили готовность к расширению белорусско-афганского сотрудничества в ключевых сферах взаимодействия, а также согласовали вопрос организации в 2021 году в Минске второго заседания Совместного Белорусско-Афганского комитета.
Также Олег Иванов встретился с представителями Афганских палаты по торговле и инвестициям и палаты промышленности и шахт. Как уточнили в МИД, подтверждена заинтересованность в организации совместных деловых и выставочных мероприятий в Беларуси в 2021 году.
Сообщается, что посол презентовал экспортные возможности нашей страны в контексте расширения торгового партнерства с Афганистаном и принял участие в круглых столах с представителями афганских деловых кругов по вопросам поставок белорусских товаров.
Фото: МИД
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Согласована организация второго заседания Совместного Белорусско-Афганского комитета
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