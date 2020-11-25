Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС может вступить в силу до конца года. Об этом во время брифинга сообщила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, недавно данное соглашение ратифицировала Россия.
– Это соглашение также ратифицировано Арменией, Республикой Беларусь и Кыргызстаном. В настоящий момент мы ждем действий Республики Казахстан. Надеемся, что до конца текущего года это соглашение вступит в силу.
Говоря о сути данного соглашения, Ия Малкина подчеркнула, что до сих пор из-за различия в пенсионных системах стран союза пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах.
– К примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления. При этом пенсию за период работы в России не получал. После вступления документа в силу трудящиеся союза будут получать пенсию за период работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 3 года в Республике Беларусь, 1 год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от 4 стран. От каждой –за конкретный период работы.
При этом, по словам помощника Председателя Коллегии ЕЭК, каждое государство будет назначать и рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству.
– Еще один важный момент. Чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в другом государстве ЕАЭС не менее одного года. Благодаря соглашению граждане смогут получать заработанные пенсии в любой точке союза.
Фото: БЕЛТА
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Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС может вступить в силу до конца года
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