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  2. Соболенко уступила Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге

Соболенко уступила Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге

Арина Соболенко (WTA: 12), увы, завершила свое выступление на турнире из серии International с призовым фондом $ 202 250 во французском Страсбурге. На полуфинальной стадии первая ракетка Беларуси потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной (WTA: 5) – 2:6, 6:4, 4:6. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.



Свитолина, получившая от организаторов соревнований второй номер посева, начинала свой турнирный путь в Страсбурге сразу со стадии 1/8 финала и в обеих предыдущих встречах уложилась в два сета. Соболенко же и стартовала с раунда 1/16 финала, и проблем по дороге в полуфинал испытала куда больше. Более-менее уверенно получилось справиться только с австралийкой Эллен Перес (WTA: 239) на старте – 6:4, 6:3. А вот в матчах 1/8 и 1/4 финала не обошлось без волнений. Обыграть россиянку Анну Блинкову (WTA: 59) – 1:6, 6:4, 6:2 и Катерину Синякову из Чехии (WTA: 62) – 2:6, 6:3, 6:3 удалось. Но сил при этом было затрачено немало. И к тому же матч против Синяковой, начавшийся вчера вечером и прерванный из-за дождя, доигрывался сегодня и закончился всего за несколько часов до соперничества со Свитолиной.



Первый сет, по ходу которого белоруска не удержала три гейма на своей подаче и ответила лишь одним брейком, Соболенко проиграла почти по всем статьям – 2:6.

Во второй партии первая ракетка страны переломила ход борьбы. Значительно добавив в надежности, она четко удерживала подачу и при этом отличилась на приеме в седьмом гейме, чего оказалось достаточно для выигрыша сета.

В решающем третьем сете Свитолина выходила вперед с брейком – 3:0 и 5:3. Соболенко два раза возвращала утраченную подачу – 3:3, 4:5. Но в десятом гейме украинка брейканула в третий раз за партию – и тем самым закрыла сет и матч.



В минувшем сезоне Арина Соболенко тоже дошла на турнире в Страсбурге до полуфинала, где уступила еще одной украинке Даяне Ястремской – 4:6, 4:6, которая впоследствии взяла титул. Аналогия с прошлым годом будет полной, если Элина Свитолина в завтрашнем финале возьмет верх над Еленой Рыбакиной из Казахстана (WTA: 18). Что же касается Арины Соболенко, то она теперь едет в Париж, где совсем скоро стартует Открытый чемпионат Франции. О том, с кем будут соперничать Соболенко и другие белорусские теннисисты на старте Roland Garros, читайте здесь.

Фото: twitter.com/WTA_Strasbourg
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