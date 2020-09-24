Арина Соболенко (WTA: 12) сегодня вечером продолжит свое выступление на турнире из категории International в Страсбурге. В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых составляет $ 202 250, первая ракетка Беларуси сыграет с Катериной Синяковой из Чехии (WTA: 62). Это будет первая очная встреча теннисисток. По планам, матч должен начаться в 17:30 по нашему времени.
В минувшем сезоне Соболенко дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей победительнице Даяне Ястремской из Украины – 4:6, 4:6. И в этом году белоруска, разумеется, настраивается на то, чтобы превзойти тот свой результат. Правда, путь в 1/4 финала не выдался легким. Да, в первом круге белоруска более-менее уверенно справилась с сопротивлением австралийки Эллен Перес (WTA: 239) – 6:4, 6:3. Но во втором раунде заставила немало понервничать белорусских любителей тенниса, вчистую проиграв россиянке Анне Блинковой (WTA: 59) первую партию – 1:6. Однако затем первая ракетка Беларуси взяла себя в руки и два последующих сета оставила за собой – 6:4, 6:2.
Проходящий на грунтовых кортах турнир в Страсбурге – последний этап подготовки к Открытому чемпионату Франции. Из топ-теннисисток на Internationaux de Strasbourg, помимо Арины Соболенко, заявились нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, россиянка Екатерина Александрова, американки Слоан Стивенс и Аманда Анисимова, а также Елена Рыбакина из Казахстана. Правда, к настоящему моменту борьбу за титул из них продолжают лишь Свитолина и Рыбакина. Украшением соревнований может стать рейтинговый полуфинал Соболенко – Свитолина. Правда, для этого обеим теннисисткам еще нужно преодолеть четвертьфинальный барьер.
Фото: wtatennis.com
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Соболенко сыграет с Синяковой в четвертьфинале турнира в Страсбурге
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