Соболенко сыграет с Павлюченковой в полуфинале турнира в Мадриде

Белоруска, вчера, кстати, отпраздновавшая свое 23-летие, по пути в полуфинал уверенно оставила не у дел россиянок Веру Звонареву (WTA: 114) – 6:1, 6:2, Дарью Касаткину (WTA: 37) – 6:3, 6:3, Джессику Пегулу из США (WTA: 33) – 6:1, 6:2 и бельгийку Элизе Мертенс (WTA: 16) – 6:1, 4:0 (отказ).Нетрудно заметить, что первая ракетка Беларуси не отдала своим соперницам ни одного сета и, более того, проиграла всего 13 геймов, что, конечно, говорит об отменной готовности Соболенко. В сегодняшнем поединке против Павлюченковой она считается явным фаворитом. Однако букмекерские котировки еще нужно подтвердить на корте. Ранее белоруска и россиянка играли всего один раз (в августе позапрошлого года на стадии 1/32 финала турнира в Торонто) – и тот поединок, к сожалению, закончился поражением Соболенко – 6:3, 3:6, 5:7.Еще две представительницы белорусской школы тенниса довольно быстро завершили борьбу на Mutua Madrid Open. Александра Саснович (WTA: 92) в квалификации выбила из сетки испанку Джессику Бузас Манейро (WTA: 660) – 7:5, 4:6, 6:1, однако потерпела поражение от Лауры Зигемунд из Германии (WTA: 59) – 6:4, 1:6, 0:6. А Виктория Азаренко (WTA: 15) после победы над россиянкой Екатериной Александровой (WTA: 32) – 7:5, 3:6, 6:1 снялась с игры 1/16 финала против Джессики Пегулы из-за травмы.Турнир в Мадриде – один из ключевых этапов подготовки теннисисток к Roland Garros, который пройдет с 30 мая по 13 июня.