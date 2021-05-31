Соболенко сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге

В первой десятке вообще ни одного изменения не произошло. Австралийка Эшли Барти лидирует, а вслед за ней последовательно располагаются Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Арина Соболенко (Беларусь), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Серена Уильямс (США), Ига Швёнтек (Польша) и Каролина Плишкова (Чехия).Как и Соболенко, остались на своих местах и остальные белоруски, входящие в топ-150. Виктория Азаренко по-прежнему 16-я, Александра Саснович – 103-я, а Ольга Говорцова – 138-я.В топ-10 мужского рейтинга, обнародованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов, тоже все без изменений. Новак Джокович из Сербии находится на вершине, а за ним идут Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Маттео Берреттини (Италия) и Диего Шварцман (Аргентина).Белорусы, входящие в первую сотню, потеряли по одному месту. Егор Герасимов теперь 79-й, а Илья Ивашко 90-й.Вчера в Париже началась основная сетка Открытого чемпионата Франции по теннису. И свои матчи 1/64 финала провели сразу пять представителей белорусской школы тенниса. Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович выиграли, а Ольга Говорцова и Егор Герасимов проиграли. Ранее борьбу на Roland Garros завершил Илья Ивашко, не сумевший преодолеть первый раунд квалификации.