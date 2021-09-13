Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге

Арина Соболенко, которая на последнем в сезоне турнире из серии Большого шлема впервые в карьере дошла до полуфинала, сохранила за собой второе место. А вот вторая и третья ракетки нашей страны ощутимо отступили: Виктория Азаренко – на 13 мест (теперь она 32-я), а Александра Саснович – на 21 строку (111-я).Нельзя не отметить и то, как улучшили свои позиции в рейтинге победительница и финалистка Открытого чемпионата США в одиночном разряде: британка Эмма Радукану взлетела со 150-го места на 23-е, а канадка Лейла Анни Фернандес – с 73-го на 28-е.Первая десятка сейчас выглядит так: Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), София Кенин (США), Барбора Крейчикова (Чехия), Ига Швёнтек (Польша), Гарбинье Мугуруса (Испания), Петра Квитова (Чехия).Топ-10 мужского рейтинга, который опубликовала Ассоциация теннисистов-профессионалов, на данный момент имеет такой вид: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария), Каспер Рууд (Норвегия).Лучшими из белорусских мастеров большой ракетки по-прежнему являются Илья Ивашко и Егор Герасимов. Первый сохранил 53-е место, а второй потерял восемь позиций и теперь идет 90-м.