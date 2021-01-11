Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби

Ранее на этом турнире Соболенко последовательно победила словенку Полону Херцог (WTA: 49) – 7:6 (7:5), 6:2, австралийку Айлу Томлянович (WTA: 68) – 7:5, 6:4 и Онс Жабер из Туниса (WTA: 31) – 6:2, 6:4. А сегодня добилась очередной яркой виктории.В первой партии соперницы брали свои подачи до счета 5:4 в пользу Соболенко. Но затем белоруска наконец смогла отличиться на приеме и поставила точку в сете 6:4. При этом отметим, что девятый и десятый геймы она выиграла под ноль.Развить преимущество во второй партии у теннисистки из Беларуси, к сожалению, не вышло. Рыбакина, добавив в свои действия креатива, повела с двумя брейками – 4:1. Белоруска не сдалась без борьбы и, взяв сначала чужую, а затем и свою подачу, сократила отставание до минимума – 3:4. Но сделать второй обратный брейк Соболенко не смогла, что по итогам и привело к ее поражению в партии.Эта локальная неудача, впрочем, не вывела первую ракетку нашей страны из психологического равновесия. И на старте решающего третьего сета уже она ушла в отрыв – 3:0. В дальнейшем теннисистки выигрывали только свои подачи. И такой сценарий вполне устраивал белоруску, имевшую в запасе брейк.Соперница Арины Соболенко на полуфинальной стадии определится по итогам четвертьфинала София Кенин (WTA: 4, США) – Мария Саккари (WTA: 22, Греция), который пройдет сегодня несколько позже.Александра Саснович (WTA: 90) выступление на турнире в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершила на стадии 1/16 финала. На старте третья ракетка Беларуси победила венгерку Анну Бондарь (WTA: 275) – 6:2, 6:3. Но в матче второго круга потерпела поражение от Гарбинье Мугурусы из Испании (WTA: 15) – 1:6, 4:6.Соревнования в Абу-Даби – важнейший этап подготовки к намеченному на февраль Открытому чемпионату Австралии.