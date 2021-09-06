Соболенко пробилась в четвертьфинал US Open

Представительница белорусской школы тенниса допустила чуть больше невынужденных ошибок (21:16), но при этом собрала больше виннеров (22:13), показала лучший процент выигрыша первой (76 на 61) и второй подачи (54 на 25) и была почти безупречна при реализации брейк-пойнтов (4/5 – 1/4), что и позволило ей добиться победы.В первом сете первая ракетка нашей страны повела с брейком – 2:0. Затем не удержала свою подачу. Но в десятом гейме вновь отличилась на приеме и тем самым поставила точку.А во второй партии равная борьба наблюдалась лишь в самом начале до счета 1:1. Затем Соболенко оставила за собой пять геймов подряд и закрыла сет и матч в свою пользу.Ранее на этом последнем в сезоне турнире Большого шлема белоруска последовательно выбила сербку Нину Стоянович (WTA: 94) (6:4, 6:7, 6:0), Тамару Зиданшек из Словении (WTA: 40) (6:3, 6:1) и американку Даниэль Коллинз (WTA: 29) (6:3, 6:3). А в четвертьфинале она встретится с победительницей матча между Барборой Крейчиковой из Чехии (WTA: 9) и Гарбинье Мугурусой из Испании (WTA: 10).Остальные представители белорусской школы тенниса борьбу на этом US Open завершили. Ольга Говорцова (WTA: 136) и Юлия Готовко (WTA: 249) вылетели в квалификации, Александра Саснович (WTA: 90) и Егор Герасимов (ATP: 82) – в 1/64 финала, а Виктория Азаренко (WTA: 19) и Илья Ивашко (ATP: 53) – в 1/16 финала.