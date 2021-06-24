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  2. Соболенко потерпела поражение от Джорджи в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

Соболенко потерпела поражение от Джорджи в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

Арина Соболенко (WTA: 4), к сожалению, не смогла пробиться в полуфинал турнира из разряда WTA 500 с призовым фондом $ 565 530 в британском Истборне. На четвертьфинальной стадии белоруска, которая была посеяна на этих соревнованиях под первым номером, в упорной борьбе уступила итальянке Камиле Джорджи (WTA: 75) в трех партиях – 6:7 (5:7), 6:0, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 21 минуту.



Белоруска считалась явным фаворитом. Но подтвердить букмекерские котировки результатом, увы, не смогла.

В первом сете, по ходу которого соперницы обменялись брейками, выяснение отношений дошло до тай-брейка. И его чуть лучше провела итальянка.

Вторую партию явно уязвленная таким развитием событий Соболенко выиграла за явным преимуществом.

Но развить успех в третьей партии не удалось. В решающем сете, превратившемся в самый настоящий парад брейков, белоруска отличилась на приеме на один раз меньше (три против четырех) – и, как следствие, была вынуждена капитулировать.



По пути в четвертьфинал белоруска, напомним, победила американок Бернарду Перу (WTA: 71) (6:3, 6:4) и Элисон Риске (WTA: 31) (6:1, 6:4).

В мужском одиночном разряде турнира в Истборне изначально выступали двое белорусских теннисистов, однако к настоящему времени остался один. Егор Герасимов (ATP: 72) после победы над Жо-Вильфридом Цонгой из Франции (ATP: 83) (6:3, 6:4) уступил казахстанцу Александру Бублику (ATP: 39) (2:6, 2:6). А Илья Ивашко (ATP: 87), начав с квалификации, последовательно огорчил австралийцев Джона Патрика Смита (ATP: 350) (6:4, 7:6), Макса Перселла (ATP: 280) (6:7, 6:2, 6:1), британца Аластара Грея (ATP: 1133) (6:2, 7:6) и еще одного представителя Австралии Алексея Попырина (ATP: 67) (6:7, 7:5, 6:3) и сейчас готовится к четвертьфинальной игре, в которой его соперником будет Сун-Ву Квон из Южной Кореи (ATP: 77).

Соревнования в Истборне являются заключительным этапом подготовки к Уимблдону, который пройдет с 28 июня по 11 июля.

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Фото: РЕЙТЕР
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