Соболенко потерпела поражение от Джорджи в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

Белоруска считалась явным фаворитом. Но подтвердить букмекерские котировки результатом, увы, не смогла.В первом сете, по ходу которого соперницы обменялись брейками, выяснение отношений дошло до тай-брейка. И его чуть лучше провела итальянка.Вторую партию явно уязвленная таким развитием событий Соболенко выиграла за явным преимуществом.Но развить успех в третьей партии не удалось. В решающем сете, превратившемся в самый настоящий парад брейков, белоруска отличилась на приеме на один раз меньше (три против четырех) – и, как следствие, была вынуждена капитулировать.По пути в четвертьфинал белоруска, напомним, победила американок Бернарду Перу (WTA: 71) (6:3, 6:4) и Элисон Риске (WTA: 31) (6:1, 6:4).В мужском одиночном разряде турнира в Истборне изначально выступали двое белорусских теннисистов, однако к настоящему времени остался один. Егор Герасимов (ATP: 72) после победы над Жо-Вильфридом Цонгой из Франции (ATP: 83) (6:3, 6:4) уступил казахстанцу Александру Бублику (ATP: 39) (2:6, 2:6). А Илья Ивашко (ATP: 87), начав с квалификации, последовательно огорчил австралийцев Джона Патрика Смита (ATP: 350) (6:4, 7:6), Макса Перселла (ATP: 280) (6:7, 6:2, 6:1), британца Аластара Грея (ATP: 1133) (6:2, 7:6) и еще одного представителя Австралии Алексея Попырина (ATP: 67) (6:7, 7:5, 6:3) и сейчас готовится к четвертьфинальной игре, в которой его соперником будет Сун-Ву Квон из Южной Кореи (ATP: 77).Соревнования в Истборне являются заключительным этапом подготовки к Уимблдону, который пройдет с 28 июня по 11 июля.