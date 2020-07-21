Соболенко похвасталась фото в необычном купальнике

Пока теннисный сезон не возобновился, болельщикам только и остается что следить за игроками в соцсетях. Теннисистам и теннисисткам же остаются последние недели, когда можно полноценно отдохнуть.

Так, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко наслаждается летней погодой и радует фанатов горячими фото. 22-летняя минчанка предстала на одном из снимков в Instagram одновременно в закрытом, но все же интригующем купальнике.

, – написала уже в сегодняшнем посте спортсменка.

Белорусская теннисистка в рейтинге WTA сейчас располагается на 11-й строке. Накануне приостановки сезона из-за пандемии коронавируса Соболенко выиграла престижный турнир в Дохе.

Первый после возобновления сезона турнир стартует в итальянском Палермо 3 августа. С 10 по 16 августа пройдут соревнования в американском Лексингтоне и Праге. 21 августа должен начаться Masters в Цинциннати, который в этом году примет Нью-Йорк, а в последний день лета здесь стартует Открытый чемпионат США, который обычно был последним турниром серии Большого шлема в сезоне, однако COVID-19 внес серьезные коррективы в календарь. «Уимблдон-2019» пришлось отменить, а «Ролан Гаррос» состоится в конце сентября – начале октября.