Соболенко осталась на седьмом месте в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный мировой рейтинг. Из белорусок выше всех в табели о рангах по-прежнему располагается Арина Соболенко, которая сохранила за собой седьмое место. На прошлой неделе первая ракетка нашей страны, напомним, выступала на турнире из разряда WTA 500 с призовым фондом $ 565 530 в немецком Штутгарте, где добралась до титульного поединка. Белоруска обыграла китаянку Чжан Шуай (6:2, 6:2), немку Анну-Лену Фридзам (6:4, 6:2), эстонку Анетт Контавейт (7:5, 4:6, 6:1) и румынку Симону Халеп (6:3, 6:2), но в финале в упорной борьбе уступила Эшли Барти из Австралии (6:3, 0:6, 3:6).
Кстати, именно австралийка продолжает возглавлять мировой рейтинг. А вслед за ней в топ-10 последовательно идут Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Арина Соболенко (Беларусь), Серена Уильямс (США), Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).
Виктория Азаренко по-прежнему является 15-й ракеткой мира. Александра Саснович поднялась на одну строку и теперь находится на 92-м месте. А Ольга Говорцова сохранила за собой 142-ю позицию.
В мужском рейтинге, тоже опубликованном сегодня, выше всех из белорусов по-прежнему идет Егор Герасимов который располагается на 76-й строке (+1 место по отношению к предыдущей версии рейтинга). Илья Ивашко улучшил свою позицию на четыре пункта и сейчас идет 107-м.
Белорусы принимали участие в турнире из категории ATP 500 с призовым фондом € 1 565 480 в испанской Барселоне. Герасимов, который стартовал со стадии 1/32 финала, сначала обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу (7:5, 6:1), однако затем уступил Яннику Синнеру из Италии (3:6, 2:6). А Ивашко, начинавший свой турнирный путь с квалификации, последовательно выбил из сетки американца Максима Кресси (6:1, 6:3), итальянца Федерико Гайо (6:3, 6:2) и Таллона Грикспура из Нидерландов (6:3, 6:1), но в поединке 1/16 финала потерпел поражение от будущего победителя этих соревнований испанца Рафаэля Надаля (6:3, 2:6, 4:6).
Именитый испанец благодаря триумфу в Барселоне, кстати, в обновленной версии рейтинга потеснил россиянина Даниила Медведева со второго места. Полностью первая десятка сейчас имеет такой вид: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Диего Шварцман (Аргентина), Маттео Берреттини (Италия).
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Соболенко осталась на седьмом месте в мировом рейтинге
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