Соболенко осталась на четвертом месте в мировом рейтинге

Виктория Азаренко осталась на 16-м месте. А остальные белоруски, входящие в топ-300, свои позиции улучшили: Александра Саснович – на два пункта (теперь она 101-я), Ольга Говорцова – на пять (133), Юлия Готовко – на восемь (267).В первой десятке ни одного изменения не произошло. Австралийка Эшли Барти лидирует. А вслед за ней последовательно располагаются Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Арина Соболенко (Беларусь), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Серена Уильямс (США), Ига Швёнтек (Польша) и Каролина Плишкова (Чехия).Нельзя не отметить восхождение чешки Барборы Крейчиковой, которая благодаря победе на Открытом чемпионате Франции разменяла 33-е место на 15-е.У мужчин первой ракеткой мира остается Новак Джокович, упрочивший свои позиции во главе табели о рангах благодаря триумфу на Roland Garros. Вслед за сербом в топ-10 идут Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Маттео Берреттини (Италия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).Лучшим из белорусских теннисистов по-прежнему является Егор Герасимов, который поднялся на три места и теперь идет 76-м. Илья Ивашко остался на 90-й строке.