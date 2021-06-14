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Соболенко осталась на четвертом месте в мировом рейтинге

В версии теннисного рейтинга, опубликованной сегодня, лучшей из белорусок по-прежнему является Арина Соболенко, которая сохранила за собой четвертую строку.


Виктория Азаренко осталась на 16-м месте. А остальные белоруски, входящие в топ-300, свои позиции улучшили: Александра Саснович – на два пункта (теперь она 101-я), Ольга Говорцова – на пять (133), Юлия Готовко – на восемь (267). 

В первой десятке ни одного изменения не произошло. Австралийка Эшли Барти лидирует. А вслед за ней последовательно располагаются Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Арина Соболенко (Беларусь), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Серена Уильямс (США), Ига Швёнтек (Польша) и Каролина Плишкова (Чехия).

Нельзя не отметить восхождение чешки Барборы Крейчиковой, которая благодаря победе на Открытом чемпионате Франции разменяла 33-е место на 15-е. 

У мужчин первой ракеткой мира остается Новак Джокович, упрочивший свои позиции во главе табели о рангах благодаря триумфу на Roland Garros. Вслед за сербом в топ-10 идут Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Маттео Берреттини (Италия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Лучшим из белорусских теннисистов по-прежнему является Егор Герасимов, который поднялся на три места и теперь идет 76-м. Илья Ивашко остался на 90-й строке.
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Фото: РЕЙТЕР
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