Соболенко – о травме руки на US Open: очень надеюсь, что смогу сыграть в пятницу

Арина Соболенко (WTA: 2), которая вчера поздно вечером по нашему времени обыграла словенку Тамару Зиданшек (WTA: 40) во втором круге Открытого чемпионата США – 6:3, 6:1, прокомментировала полученную в этой встрече травму. Слова спортсменки приводит официальный сайт турнира.
В первой партии представительница белорусской школы тенниса поскользнулась и упала, после чего в перерывах на смены прикладывала лед к правой руке.
Как выяснилось, травма второй ракетки мира весьма серьезна. И даже не исключено, что Арина Соболенко не сможет выйти на завтрашний матч 1/16 финала против Даниэль Коллинз из США (WTA: 29).
«Я на самом деле сильно ударилась. Завтра мы увидим, что происходит с моими пальцами, потому что сейчас они немного распухли и поменяли цвет. Они становятся все темнее. Посмотрим завтра. Думаю, что руке нужно остыть, и потом я смогу сказать, что происходит с моими пальцами», – сказала белоруска.
По словам теннисистки, после сильного удара ракеткой по пальцам она боялась, что сломала их, потому что было очень больно. Однако доиграть матч удалось. «У меня есть лишний день, чтобы посмотреть, что происходит с рукой, и сделать все возможное для выздоровления. Да, посмотрим. Но я очень надеюсь, что смогу сыграть в пятницу», – подытожила белорусская теннисистка.
На старте последнего в сезоне турнира из серии Большого шлема Арина Соболенко, напомним, сломила сопротивление сербки Нины Стоянович (WTA: 94) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а затем, повторимся, одержала победу над Тамарой Зиданшек.
Пробилась в третий круг US Open в женском одиночном разряде и Виктория Азаренко (WTA: 19), которая последовательно оставила не у дел Терезу Мартинцову из Чехии (WTA: 60) – 6:4, 6:0 и итальянку Ясмин Паолини (WTA: 99) – 6:3, 7:6 (7:1).
Третья ракетка Беларуси Александра Саснович (WTA: 90) на стадии 1/64 финала потерпела поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана (WTA: 20) – 2:6, 3:6. А Ольга Говорцова (WTA: 136) и Юлия Готовко (WTA: 249) вылетели с американского мейджора в квалификации.
В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (ATP: 82) в первом круге основной сетки проиграл Хуберту Гуркачу из Польши (ATP: 13) – 3:6, 4:6, 3:6, а Илья Ивашко (ATP: 53) одолел американца Тенниса Сандгрена (ATP: 91) – 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Отметим, что победная серия Ивашко, который на прошлой неделе завоевал главный приз на турнире в американском Уинстон-Сейлеме, составляет уже семь матчей.