Соболенко – о травме руки на US Open: очень надеюсь, что смогу сыграть в пятницу

В первой партии представительница белорусской школы тенниса поскользнулась и упала, после чего в перерывах на смены прикладывала лед к правой руке.Как выяснилось, травма второй ракетки мира весьма серьезна. И даже не исключено, что Арина Соболенко не сможет выйти на завтрашний матч 1/16 финала против Даниэль Коллинз из США (WTA: 29).», – сказала белоруска.По словам теннисистки, после сильного удара ракеткой по пальцам она боялась, что сломала их, потому что было очень больно. Однако доиграть матч удалось., – подытожила белорусская теннисистка.На старте последнего в сезоне турнира из серии Большого шлема Арина Соболенко, напомним, сломила сопротивление сербки Нины Стоянович (WTA: 94) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а затем, повторимся, одержала победу над Тамарой Зиданшек.Пробилась в третий круг US Open в женском одиночном разряде и Виктория Азаренко (WTA: 19), которая последовательно оставила не у дел Терезу Мартинцову из Чехии (WTA: 60) – 6:4, 6:0 и итальянку Ясмин Паолини (WTA: 99) – 6:3, 7:6 (7:1).Третья ракетка Беларуси Александра Саснович (WTA: 90) на стадии 1/64 финала потерпела поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана (WTA: 20) – 2:6, 3:6. А Ольга Говорцова (WTA: 136) и Юлия Готовко (WTA: 249) вылетели с американского мейджора в квалификации.В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (ATP: 82) в первом круге основной сетки проиграл Хуберту Гуркачу из Польши (ATP: 13) – 3:6, 4:6, 3:6, а Илья Ивашко (ATP: 53) одолел американца Тенниса Сандгрена (ATP: 91) – 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Отметим, что победная серия Ивашко, который на прошлой неделе завоевал главный приз на турнире в американском Уинстон-Сейлеме, составляет уже семь матчей.