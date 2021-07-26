Третья ракетка мира Арина Соболенко, представляющая нашу страну на летних Олимпийских играх в Токио, в 1/16 финала турнира в индивидуальном разряде проиграла хорватке Донне Векич.
Результаты по сетам получились следующими. Первый – 6:4 в пользу Векич, второй – за Соболенко 6:3. В решающем сете наша соотечественница вела 4:2, но в тай-брейке успех был на стороне хорватки – 7:6 (7:3).
Ранее из олимпийского теннисного турнира выбыл белорус Егор Герасимов, уступивший в двух партиях итальянскому теннисисту Фабио Фоньини (31) – 4:6, 6:7 (4:7). Илья Ивашко в 1/16 финала завтра встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
К слову, наш корреспондент в Токио взял интервью у всех трех представителей нашей страны в данном виде спорта. Переходите по ссылкам на фамилиях: Герасимов, Ивашко, Соболенко.
Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады завершится 1 августа.
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Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала Олимпиады
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