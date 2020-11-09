Соболенко и Азаренко сохранили свои места в мировом рейтинге

Арина Соболенко

Из белорусских теннисисток выше всех по-прежнему находятся Арина Соболенко и Виктория Азаренко, сохранившие за собой одиннадцатую и тринадцатую строчки соответственно. Третья ракетка страны Александра Саснович по-прежнему идет 92-й. Ольга Говорцова отступила на две строки и теперь находится на 133-й. А Вера Лапко поднялась на одно место и сейчас располагается на 293-й позиции.В топ-10 мирового рейтинга – ни одного изменения. Лидирует австралийка Эшли Барти. А вслед за ней последовательно идут Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия), Бьянка Андрееску (Канада), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды) и Серена Уильямс (США).На этой неделе внимание наших любителей тенниса будет приковано, в частности, к турниру из категории International с призовым фондом 202 250 долларов в австрийском Линце, где выступят две белоруски. Арина Соболенко, в силу рейтинга получившая от организаторов первый номер посева, на стадии 1/16 финала встретится с итальянкой Ясмин Паолини (WTA: 94). А первой соперницей Александры Саснович на турнире в Австрии будет американка Бернарда Пера (WTA: 61).