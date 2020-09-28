Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали обновленные мировые рейтинги.
Виктория Азаренко
Среди женщин наиболее высокие места из белорусок по-прежнему занимают Арина Соболенко и Виктория Азаренко, оставшиеся на 12-м и 14-м местах соответственно. Александра Саснович – 96-я, Ольга Говорцова – 126-я, Вера Лапко – 291-я.
В первой десятке последовательно располагаются Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), София Кенин (США), Бьянка Андрееску (Канада), Кики Бертенс (Нидерланды), Серена Уильямс (США) и Белинда Бенчич (Швейцария)
У мужчин выше всех из белорусов находятся Егор Герасимов и Илья Ивашко, которые сохранили за собой 83-ю и 136-ю строчки.
А в топ-10 по порядку идут Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Начиная со вчерашнего дня внимание любителей тенниса приковано к Открытому чемпионату Франции, проходящему на парижских кортах. Первыми из представителей белорусского тенниса в борьбу вступили Виктория Азаренко и Александра Саснович, успешно преодолевшие барьер 1/64 финала. Азаренко чуть более чем за час разгромила черногорку Данку Ковинич – 6:1, 6:2. А Саснович за 1 час 44 минуты сломила сопротивление немки Анны-Лены Фридзам – 6:2, 2:6, 6:3.
Сегодня в основной сетке Roland Garros стартует Егор Герасимов, которого проэкзаменует 12-кратный победитель этого турнира Рафаэль Надаль. А на завтра запланирован поединок Арины Соболенко с американкой Джессикой Пегулой.
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Соболенко и Азаренко остались в топ-15 мирового рейтинга
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Фото: РЕЙТЕР