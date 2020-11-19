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Собкор «Сельской газеты» ИД «СБ. Беларусь сегодня» победил в конкурсе «Жатва: и хлебом едины»

Победителей республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании «Жатва: и хлебом едины» объявили сегодня в пресс-центре Дома прессы. В номинации «Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных республиканских СМИ» победителем стал собственный корреспондент Учреждения Администрации Президента Беларуси «Издательский дом «СБ. Беларусь сегодня» Геннадий Гиль. 


Первый заместитель министра информации Павел Легкий, подводя итоги конкурса, отметил значимость колоссального труда аграриев, которым действительно есть чем гордиться. 

– В этой сфере мы видим настоящих людей труда, – отметил первый замминистра. – Они обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны и экспортную выручку, причем вся заработанная валюта возвращается в страну. 

Павел Легкий также напомнил, что за поддержку сельского хозяйства наше государство нередко критикуют. Однако эта поддержка, по словам первого замминистра, «и рядом не стояла с теми преференциями, которые сегодня получают некоторые новые отрасли экономики». Он также поблагодарил за активное участие в конкурсе региональные СМИ. Из 103 работ, представленных на конкурс, 96 принадлежат именно региональным медиа. 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло поблагодарил журналистов за кропотливую работу и отметил, что для сельчанина очень важно внимание к его труду. Из года в год подача материала становится все более профессиональной. Однако популяризация аграрной отрасли должна быть более агрессивной, считает Игорь Брыло. 

У нас много молодежи работает на топ-предприятиях, имеет хорошие социальные условия, – рассказал замминистра. – Однако все сложнее закрепить молодых на селе. Это не только наша проблема, во всем мире сокращается количество людей, которые  живут в небольших деревнях. 

Игорь Брыло также добавил, что разрабатываются дополнительные меры финансовой поддержки для выпускников школ, выбирающих аграрные специальности. Возможно, в перспективе уже со студенческой скамьи они будут получать специальные доплаты. 
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Фото: Елена ЯСКО
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