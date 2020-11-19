Собкор «Сельской газеты» ИД «СБ. Беларусь сегодня» победил в конкурсе «Жатва: и хлебом едины»

, подводя итоги конкурса, отметил значимость колоссального труда аграриев, которым действительно есть чем гордиться.– отметил первый замминистра. –Павел Легкий также напомнил, что за поддержку сельского хозяйства наше государство нередко критикуют. Однако эта поддержка, по словам первого замминистра, «и рядом не стояла с теми преференциями, которые сегодня получают некоторые новые отрасли экономики». Он также поблагодарил за активное участие в конкурсе региональные СМИ. Из 103 работ, представленных на конкурс, 96 принадлежат именно региональным медиа.поблагодарил журналистов за кропотливую работу и отметил, что для сельчанина очень важно внимание к его труду. Из года в год подача материала становится все более профессиональной. Однако популяризация аграрной отрасли должна быть более агрессивной, считает Игорь Брыло.– рассказал замминистра. –Игорь Брыло также добавил, что разрабатываются дополнительные меры финансовой поддержки для выпускников школ, выбирающих аграрные специальности. Возможно, в перспективе уже со студенческой скамьи они будут получать специальные доплаты.