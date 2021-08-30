Собчак с Ивлеевой поменялись жизнями на один день

– Come back, которого мы все так долго ждали, состоялся. Я не про возвращение Роналду в Манчестер, мне это по барабану – #ОсторожноСобчак вновь в строю. Новый сезон открываем новым форматом – «Обмен жизнями на один день», – написала Ксения на своей странице в Instagram.
Сняться в первом выпуске Собчак пригласила телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву.
– Такой эквилибр, особенно с Ивлеевой, дико интересен. Во-первых, она круто импровизирует и очень круто провела летучку с моей командой (я тоже была ничего). Во-вторых, я часто слышу, как мы с Ивлеевой похожи. Совсем с этим не согласна, и этот эксперимент как раз говорит об обратном. И в-третьих, несмотря на то, что жанр у выпуска больше развлекательный, мне кажется, узнать о Насте и обо мне из него можно очень много, – добавила звезда.
Выпуск начался с того, что Настя проснулась в шикарной спальне Собчак и была шокирована окружающей ее роскошью. А вот ее коллеге пришлось с самого утра прокатиться на автомобиле Анастасии Lamborghini Aventador за 20 миллионов рублей.
Напомним, что на днях Настя Ивлеева и рэпер Элджей подтвердили , что их отношения закончились. Собчак воспользовалась этим: в рамках своего шоу она попыталась найти новых ухажеров для ведущей шоу "Орел и решка".
Ксения Собчак также анонсировала выход второй серии на следующей неделе.