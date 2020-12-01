Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Собаки вместо моделей: бренд Tod’s представил рождественскую кампанию

Собаки вместо моделей: бренд Tod’s представил рождественскую кампанию

Модные бренды уже вовсю делятся праздничными кампаниями, и каждая по-своему впечатляет, однако у нас все же есть один фаворит на звание самой оригинальной и милой рекламы. 


В первый день зимы мы решили показать вам рождественскую кампанию итальянского бренда Tod’s, героями которой стали собаки. Чтобы вы понимали, насколько дизайнеры заморочились, в съемке поучаствовало более семи пород: такса, ретривер, афганская борзая, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, мопс, джек-рассел-терьер и многие другие. 


На опубликованных снимках собаки позируют с куртками, сумками и знаменитыми мокасинами Tod's в окружении мишуры и подарочных коробок. Некоторые «модели» даже примеряют солнцезащитные очки в стиле 70-х и явно кайфуют от этого. 


В поддержку рекламной кампании итальянский бренд запустил специальный хештег #TodsPawfectHoliday.


На наш взгляд, рекламная кампания Tod’s одна из самых ярких в этом сезоне и поистине заслуживает приз зрительских симпатий.











Фото: Tod's
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Блогерша репетировала танец, когда к ней в дом забрался взломщик (Видео)
Один из пролетов лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе
Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы на планете за сутки
В Австрии началось всеобщее тестирование на COVID-19
Формула-1. Гран-при Бахрейна.﻿ Сквозь пламя к жизни
Герой Советского Союза нашел в гомельском музее свой боевой самолет
В Аргентине произошло землетрясение
Он не уходит: неочевидные причины лишнего веса от диетолога-консультанта
История двух анархистов, или Что стоит за громкими задержаниями
Студентка медвуза рассказала, как пандемия коронавируса заставила вмиг повзрослеть и почему она уже несколько месяцев не видела родных
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Козлы, ведущие баранов
Собаки вместо моделей: бренд Tod’s представил рождественскую кампанию
В Лондоне призвали сопровождать все серии "Короны" предупреждением о том, что это вымысел
Эксперты – о том, почему циничные планы и действия западных стратегов против Беларуси и ее народа потерпели поражение
Донецкий "Шахтер" второй раз обыграл "Реал" в Лиге чемпионов
В Минске продолжаются суды над людьми, переборщившими в отстаивании своих взглядов
В Минске автомобиль наехал на пешехода
Гороскоп на 3 декабря
Землетрясение произошло в районе Алеутских островов
Протесты в Польше: причина кризиса или его следствие?
Козлы, ведущие баранов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Враги и предатели
"Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений
Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго
Запашный: внутриполитическую обстановку в Беларуси должны нормализовать сами белорусы
Лавров: призывы путешествующих по ЕС белорусских политмигрантов нацелены на раскручивание конфликта
Минское «Динамо» победило в гостях «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом
Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле
Следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в мае 2021 года в Душанбе
Валерия опубликовала фото в Instagram в коротком платье и чулках – пользователи затравили звезду
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 декабря
мнение
Вадим ГИГИН
Уроки французского
Белла Хадид порадовала фолловеров новыми смелыми кадрами
Родители тяжелобольных детей могут проконсультироваться по правовым вопросам
Десятки городов в Польше отключили часть освещения в знак протеста
Компания Moderna намерена в декабре начать поставки вакцины от COVID-19 в Сингапур
Более 5 тыс. человек проконсультированы за январь-сентябрь в пунктах и кабинетах профилактики ВИЧ
Скорая и легковушка столкнулись в Минске
Минчанин запенил дверь квартиры милиционера - возбуждено уголовное дело
В Минске столкнулись две легковушки - пострадала девочка-пассажир
Макей на заседании СМИД ОДКБ отметил важность совместных усилий в укреплении международной безопасности
Лукашенко объявил Благодарность спасшему жизнь девочке сотруднику ГАИ из Слуцка
мнение
Светлана КОСАЧ
Флот поплывет к берегам Беларуси?
Благодарность Президента объявлена строителям, коллективу "Гомсельмаша" и представителям других сфер
Баста в своем Instagram ответил на обвинения в нарушении мер безопасности COVID-19 на его концерте
Ордена, медали и почетные звания - наград удостоены более 60 представителей различных отраслей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ