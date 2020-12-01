Модные бренды уже вовсю делятся праздничными кампаниями, и каждая по-своему впечатляет, однако у нас все же есть один фаворит на звание самой оригинальной и милой рекламы.
В первый день зимы мы решили показать вам рождественскую кампанию итальянского бренда Tod’s, героями которой стали собаки. Чтобы вы понимали, насколько дизайнеры заморочились, в съемке поучаствовало более семи пород: такса, ретривер, афганская борзая, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, мопс, джек-рассел-терьер и многие другие.
На опубликованных снимках собаки позируют с куртками, сумками и знаменитыми мокасинами Tod's в окружении мишуры и подарочных коробок. Некоторые «модели» даже примеряют солнцезащитные очки в стиле 70-х и явно кайфуют от этого.
В поддержку рекламной кампании итальянский бренд запустил специальный хештег #TodsPawfectHoliday.
На наш взгляд, рекламная кампания Tod’s одна из самых ярких в этом сезоне и поистине заслуживает приз зрительских симпатий.
Фото: Tod's
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Собаки вместо моделей: бренд Tod’s представил рождественскую кампанию
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