Со звездой, ухой и вениками… Чем удивит фестиваль «Гарадоцкі Парнас»?

Праздник народного творчества, белорусской поэзии и фольклора «Гарадоцкі Парнас» давно стал настоящим культурным брендом района. В эту субботу фестиваль, посвященный знаменитому земляку Константину Вереницыну, автору самой известной белорусской поэмы «Тарас на Парнасе» и его герою – полесовщику Тарасу, пройдет в двенадцатый раз. Что радует, в прежнем широком формате.
Фото иллюстративного характера
В урочище Воробьевы горы, на месте отдыха Бас-острове точно не придется скучать. Организаторы постарались на славу, чтобы нынешний фест, раскрашенный яркими красками лета, стал особенным. Об изюминках праздника рассказала Светлана Мозжарова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома. Впервые на фестивале будут награждать лауреатов премии «Земляк года», делится собеседница:
– Оригинальные глиняные статуэтки «Звездный Тарас» (а герой самой «народной» белорусской поэмы в прямом смысле предстанет верхом на звезде. – Авт.) будут вручены в двух номинациях.
В первой – награды удостоят земляка, который своим трудом, творчеством и т.д. прославил малую родину, во-второй – «Оскар» по-городокски уйдет к тому, кто хоть и не родился здесь, но внес весомый вклад в развитие региона.
Необычным дебютом станет «Властелин леса», продолжает Светлана Викторовна:
– Это конкурс, идея которого родилась благодаря профессии полесовщика Тараса. Команды от трудовых коллективов продемонстрируют, насколько хороши в лесном деле. На скорость они будут пилить бревна и разделять шишки по корзинам, мастерить скворечники и вязать веники… Ну, и куда без проверки меткости?.. Стрелять по мишеням участники будут из рогатки и каштановыми «пулями».
Головы победителей украсят роскошные венки из дубовых листьев – традиционный символ мужества.
Не обойдется без выставки изделий народного клуба мастеров и самодеятельных художников «Вытокі», конкурсной наваристой «ухи для Тараса». Стоит заглянуть и на поэтическую площадку, где рядом с признанными мастерами слова смогут выступить юные городокские таланты. Красоте родных мест посвящен пленэр, который проведет Детская школа искусств. К слову, каждый желающий сможет буквально внести свой штрих в общую картину праздника. Получившееся в итоге одно большое полотно передадут в районный краеведческий музей – о «Гарадоцкiм Парнасе-2021» на долгую память.
Фото: БЕЛТА
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Со звездой, ухой и вениками… Чем удивит фестиваль «Гарадоцкі Парнас»?
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