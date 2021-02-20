Со знаком качества: центр подготовки уникальных кадров пограничного контроля отмечает 60-летний юбилей

В августе 2019 года в Национальном аэропорту Минск на линии паспортного контроля с фальшивым паспортом был задержан 45-летний выходец из Камеруна. Семь лет он успешно пересекал границы Аргентины, Мексики, Франции, Испании, Марокко, Того, Гвинеи, Ганы, Канады и России, а вот белорусскую границу преодолеть не смог. Его документ оказался в руках контролера отряда пограничного контроля «Минск» Анны Дмитраницы. Профессиональным секретам контролерского мастерства выпускница Минского государственного лингвистического университета обучалась в единственном в Беларуси центре подготовки специалистов пограничного контроля Института погранслужбы. Здесь же она в 2018 году получила и свое первое офицерское звание.





Занятие в музее.



Знания и опыт





Возглавляет центр подготовки Владимир Борисенко.







Около 4000 военнослужащих прошло через центр подготовки.

Новейшие образцы технических средств пограничного контроля, которыми оборудовались пункты пропуска в рамках совместных с ЕС международных проектов технической помощи, шли в первую очередь в центр подготовки.

Две с половиной тысячи паспортов

Два раза в год сюда приезжают сотрудники экспертно-криминалистической лаборатории отряда пограничного контроля «Минск». С каждым слушателем индивидуально работают эксперты высокого уровня. Это профессионалы с уникальными навыками, которые практически на ощупь могут определить, поддельная ли страница в документе. На таких мастер-классах скрупулезно разбирается каждый вид и способ подделки. Держат руку на пульсе и преподаватели центра. На базе отряда пограничного контроля «Минск» в Национальном аэропорту они отслеживают новые тенденции, которые появляются в этой области. Все задержанные на пограничном контроле документы с признаками подделок исследуются. Эту информацию затем доносят до слушателей. Специалист пограничного контроля должен постоянно учиться, совершенствовать свои навыки.





Курсанты школы подготовки сержантского состава на занятиях по стрельбе, 1965 г.



За время существования учебный центр подготовил несколько тысяч высококлассных специалистов.



В юбилей с хорошими цифрами

Это учебное подразделение белорусской границы дислоцируется на базе легендарной Брестской пограничной группы вот уже 60 лет. Своему рождению центр обязан отдельному контрольно-пропускному пункту «Брест». Здесь в 1961 году приказом председателя КГБ при Совете Министров ­СССР была образована школа сержантского состава для подготовки сержантов-контролеров, в которой по полгода учились солдаты срочной службы. Первым начальником школы был назначен капитан Михаил Мудров.Слушатели изучали пограничное и таможенное дело, криминалистику, иностранные языки, общевойсковые и тактические дисциплины. Служили выпускники брестской школы в основном в контрольно-пропускных пунктах Западного округа, лучшие направлялись в отдельный контрольно-пропускной пункт «Москва» международного аэропорта Шереметьево.В начале 1990-х годов школа сержантского состава была преобразована в школу прапорщиков, затем ее переименовали в курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации прапорщиков и лиц, проходящих службу по контракту. Вновь сформированные пограничные части и подразделения суверенной Беларуси начали направлять сюда на учебу и переподготовку связистов, старшин, техников. Открылся прием девушек-военнослужащих на специальность «контролер пограничной службы». В 1997 году учебное подразделение было реорганизовано в центр подготовки прапорщиков.— рассказываетПервый его выпуск состоялся в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Сегодня это уже традиция. В 2010 году подразделение вошло в состав Института пограничной службы.На них контролеры и постигали азы пограничного контроля. Была введена система обратной связи, которая позволяла каждому преподавателю сопровождать после выпуска молодого специалиста. За два года удалось повысить качество подготовки контролеров так, что не было никаких нареканий от их командиров. Даже самые трудные слушатели получали в центре такой импульс, после которого легко сдавали экзамен на допуск к самостоятельному несению службы в наряде по проверке документов и в дальнейшем становились лучшими контролерами в пунктах пропуска.Объем материала, который должен усвоить будущий специалист пограничного контроля, очень большой. Одних только действующих паспортов сегодня около двух с половиной тысяч. У каждой страны существует несколько видов документов, удостоверяющих личность. Печати на документах, штампы — отдельная обширная тема. В центре с помощью специализированного оборудования досконально изучают все существующие способы и технологии подделки документов.— раскрывает еще один профессиональный секретЗа его плечами 30 лет выслуги и 52 задержанных нарушителя государственной границы. Офицер награжден медалями «За безупречную службу» II, III степени. Его фамилия сегодня занесена в Книгу почета Института пограничной службы.— улыбается Александр Владимирович.Два выпуска в год отправляет в профессиональное плавание это учебное подразделение границы. С момента его вхождения в состав Института погранслужбы здесь на различных курсах прошло обучение 3000 военнослужащих пограничного ведомства, 305 должностных лиц таможенных органов. 611 выпускникам центра присвоено воинское звание прапорщика, 295 — первое офицерское звание. 22 февраля центр отмечает свой юбилей.Результаты оперативно-служебной деятельности подразделений пограничного контроля свидетельствуют о высококлассной подготовке выпускников центра. Не случайно обладатели поддельных документов через белорусские пункты пропуска все же стараются не ездить.