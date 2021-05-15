Черногория откроет границы для всех путешественников со следующей недели. Об этом сказал премьер-министр страны Здравко Кривокапич, передает РИА Новости.
Напомним, ранее правительство Черногории разрешило въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации туристам некоторых стран Западных Балкан, а также России, Беларуси и Украины.
В пятницу, 14 мая, премьер-министр Здравко Кривокапич принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции вместе с руководством стран региона.
– Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!" – отмечается в заявлении премьера стран.
Фото: pixabay.com
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Со следующей недели Черногория откроет границы для всех туристов
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