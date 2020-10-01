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  2. С 2 октября в Минске будут усиленно проверять соблюдение ПДД на пешеходных переходах

С 2 октября в Минске будут усиленно проверять соблюдение ПДД на пешеходных переходах

Произойдет это в рамках профилактического мероприятия «Пешеход!», которое состоится в столице 2–12 октября.


Акция будет направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов, а также на популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток. Кстати, о том, как правильно выбрать фликеры, мы уже писали – вот тут.

В январе – августе 2020 г. в г. Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (с 151 до 148; -2,0%) и погибших (с 12 до 10; -16,7%) в них людей. При этом более 70% наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств.

Среди основных причин, способствующих совершению ДТП с участием пешеходов, называют неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителей; переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора; нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения; нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, а также неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов, надетые на голову капюшоны, использование мобильных телефонов, наушников и т. п.

– В период проведения мероприятия внимание инспекторов будет нацелено на контроль за соблюдением ПДД у пешеходных переходов, – рассказал sb.by заместитель начальника ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Евгений Казарин. – ГАИ будет наблюдать, правильно ли пешеходы переходят дорогу, а также обратит внимание на соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов – как регулируемых, так и нерегулируемых.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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