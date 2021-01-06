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Снова большие выходные, ура! Предлагаем здорово их провести

Нас ждут очередные праздничные выходные и их, скорее всего, белорусы проведут дома в кругу семьи. А кто хочет провести праздничные выходные, к примеру, на свежем воздухе и в компании Деда Мороза, должны присмотреться к нашей подборке. Там много всего интересного! 

Фото: pixabay.com

Сделать доброе дело 

Белорусский Красный Крест проводит традиционную кампанию «Елка желаний». Их организации установили елки по всей стране – в бизнес-центрах, отелях, кинотеатрах, торговых и развлекательных центрах (полный список мест можно посмотреть на сайте БОКК redcross.by/elka). Если вы хотите порадовать ребят, которые находятся в трудных ситуациях, под елочками нужно оставить свой подарок. Это может быть все что угодно – от канцелярских принадлежностей и игрушек до теплых вещей и сладких сюрпризов. А если вы растерялись и не знаете, какой подарок выбрать, на елках развешены открытки с желаниями ребят. Получить то, что они загадали, будет вдвойне приятно. 

Фото: redcross.by

Сходить на ярмарки, концерты и встретиться с Дедом Морозом

На приближающийся праздничный уик-энд власти Минска запланировали много всего интересного в разных районах столицы: ярмарки, гуляния, концерты, интерактивы.

В Ботаническом саду в большие выходные продолжит работать «Зімовы фэст»: гостей приглашают на рождественские ярмарки, попробовать вкусняшки на фуд-кортах, развлечься с помощью интерактивных игра и познавательных квестов. Также там можно посмотреть на домик Деда Мороза и елочную зону.

А вот какие активности ждут жителей столицы только 7 января:

В домике Деда Мороза в парке Горького действует интерактивная программа «В гостях у Дедушки Мороза», а в 13:00 в парке начнется «Рождественский фестиваль семьи». 

В 16:00 в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение БЖД» (Чкалова, 7) прозвучит концерт «Рождество с любимыми артистами»;

На станциях детской железной дороги «Заслоново» и «Сосновый бор» пройдет театрализованное представление «Новогодний экспресс», его можно посмотреть в 11:00, 12:40, 14:20 и 16:00. 

В Малом зале Белгосфилармонии в 19:00 начнется концерт фортепианной музыки «В рождественский вечер». 

В Минском государственном дворце детей и молодежи пройдет детская музыкальная сказка «Новогодний переполох, или Добро пожаловать в Простоквашино» – посмотреть представление всей семьей можно в 10:00, 13:30, 15:00 и 17:30.

В субботу, 9 января, в музее народной архитектуры и быта в Озерце в 14:00 стартуют народные гуляния «Шчадрэц», а в 11:00 в Центре технического и художественного творчества Фрунзенского района «Зорка» (ул. Одинцова, 10) начнется концертно-игровая программа «Новогодний серпантин».

Фото: БЕЛТА

Отметить Рождество в компании дельфинов

Минский дельфинарий приглашает отметить праздник вместе. Главными персонажами шоу будут удивительные дельфины, забавные морские котики, суровый морской лев и, конечно же, Дед Мороз и его внучка Снегурочка! Представление можно посмотреть каждый день по 10 января. 

Фото: nemominsk.com

Послушать концерт «С первым снегом. Preview»

Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси приглашает провести теплый и атмосферный зимний вечер в театральном баре. Помимо песен из новогоднего спектакля «С первым снегом», гости смогут потанцевать и под популярные праздничные хиты всех времен. 

Фото: БЕЛТА

Научиться программировать игру

Если вы уже сейчас подумываете о том, чтобы ваш ребенок в будущем попал в мир ИТ, предложите ему принять участие в онлайн-мастер-классах. Они предусмотрены для детей 7–11 лет и транслируются ежедневно по 13 января. По итогам занятия дети смогут создать полноценную компьютерную игру с персонажами из популярной саги Among Us. 

Фото: dgl.ru

Испечь рождественский кекс 

Не поленитесь и уделите время готовке. Ароматный, пряный, с большим количеством сухофруктов и алкогольной пропиткой рождественский кекс гарантирует праздничное настроение так же, как и согревающий глинтвейн и имбирное печенье. 
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