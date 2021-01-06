Снова большие выходные, ура! Предлагаем здорово их провести

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Сделать доброе дело

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Сходить на ярмарки, концерты и встретиться с Дедом Морозом

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БЕЛТА

Отметить Рождество в компании дельфинов

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Послушать концерт «С первым снегом. Preview»

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БЕЛТА

Научиться программировать игру

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Испечь рождественский кекс

Белорусский Красный Крест проводит традиционную кампанию «Елка желаний». Их организации установили елки по всей стране – в бизнес-центрах, отелях, кинотеатрах, торговых и развлекательных центрах (полный список мест можно посмотреть на сайте БОКК redcross.by/elka). Если вы хотите порадовать ребят, которые находятся в трудных ситуациях, под елочками нужно оставить свой подарок. Это может быть все что угодно – от канцелярских принадлежностей и игрушек до теплых вещей и сладких сюрпризов. А если вы растерялись и не знаете, какой подарок выбрать, на елках развешены открытки с желаниями ребят. Получить то, что они загадали, будет вдвойне приятно.На приближающийся праздничный уик-энд власти Минска запланировали много всего интересного в разных районах столицы: ярмарки, гуляния, концерты, интерактивы.в большие выходные продолжит работать «Зімовы фэст»: гостей приглашают на рождественские ярмарки, попробовать вкусняшки на фуд-кортах, развлечься с помощью интерактивных игра и познавательных квестов. Также там можно посмотреть на домик Деда Мороза и елочную зону.А вот какие активности ждут жителей столицы только 7 января:действует интерактивная программа «В гостях у Дедушки Мороза», а в 13:00 в парке начнется «Рождественский фестиваль семьи».В 16:00(Чкалова, 7) прозвучит концерт «Рождество с любимыми артистами»;пройдет театрализованное представление «Новогодний экспресс», его можно посмотреть в 11:00, 12:40, 14:20 и 16:00.В Малом залев 19:00 начнется концерт фортепианной музыки «В рождественский вечер».пройдет детская музыкальная сказка «Новогодний переполох, или Добро пожаловать в Простоквашино» – посмотреть представление всей семьей можно в 10:00, 13:30, 15:00 и 17:30.В субботу, 9 января,в 14:00 стартуют народные гуляния «Шчадрэц», а в 11:00 в(ул. Одинцова, 10) начнется концертно-игровая программа «Новогодний серпантин».Минский дельфинарий приглашает отметить праздник вместе. Главными персонажами шоу будут удивительные дельфины, забавные морские котики, суровый морской лев и, конечно же, Дед Мороз и его внучка Снегурочка! Представление можно посмотреть каждый день по 10 января.Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси приглашает провести теплый и атмосферный зимний вечер в театральном баре. Помимо песен из новогоднего спектакля «С первым снегом», гости смогут потанцевать и под популярные праздничные хиты всех времен.Если вы уже сейчас подумываете о том, чтобы ваш ребенок в будущем попал в мир ИТ, предложите ему принять участие в онлайн-мастер-классах. Они предусмотрены для детей 7–11 лет и транслируются ежедневно по 13 января. По итогам занятия дети смогут создать полноценную компьютерную игру с персонажами из популярной саги Among Us.Не поленитесь и уделите время готовке. Ароматный, пряный, с большим количеством сухофруктов и алкогольной пропиткой рождественский кекс гарантирует праздничное настроение так же, как и согревающий глинтвейн и имбирное печенье.