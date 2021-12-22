Снопков представил нового главу МАРТ коллективу министерства

Первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков сегодня представил коллективу Министерства антимонопольного регулирования и торговли нового главу – Алексея Богданова.

– На счет ваших задач Президент высказался ранее четко и понятно, – обратился Николай Снопков к Алексею Богданову. – Выполнение данных задач – это исключительно комплексный подход. Он должен подразумевать влияние на все звенья цепочки движения товаров, которые вы прекрасно знаете. Я в вашем распоряжении с точки зрения оказания влияния на те звенья цепочек, что приводят товар на полку. Полка – результат работы всей экономики. Его в конечном итоге видят все, и это накладывает большую ответственность.

Николай Снопков особо отметил, что Алексей Богданов досконально понимает потоки движения товаров: откуда они возникают и куда направляются.

– В нашей ситуации нам нужно влиять на все цепочки движения товара для того, чтобы реально качественно, без ущерба для работающих предприятий выполнить задачу Президента.

Также Николай Снопков поблагодарил бывшего министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича за его работу, благодаря которой удалось сформировать эффективное министерство. По его словам, Владимир Колтович переходит на крайне важное направление работы – взаимодействие с Россией по работе над интеграционными программами.

– Это будет титаническая, рутинная, юридически сложная и эмоционально напряженная работа с необходимостью отстаивать национальные интересы и сохранить на основе этого независимость нашей страны. Есть огромное количество законодательных актов, которые нужно будет гармонизировать, унифицировать и привести к единому знаменателю. За это Владимиру Васильевичу я благодарен.

В свою очередь, Алексей Богданов рассказал журналистам, что самая главная задача, которую поставил Глава государства перед ведомством, – обеспечить соблюдение интересов всех участников рынка путем честной конкуренции:

– Производители, торговые организации, рабочие должны зарабатывать, но при этом главное – соблюсти интересы наших потребителей, обеспечив все это во время экономической и политической турбулентности в мире. Мы не оторваны от мира, и это на нас тоже влияет. Нам нужно обеспечить широту наполнения полки большим ассортиментом товаров по справедливой цене, рассчитанной с точки зрения здоровой экономической конкуренции.

По словам министра, нельзя ущемлять интересы потребителей и игроков рынка.

– Рыночные отношения не выстраиваются с одной стороной. Здесь все должны быть равны. Сегодня согласно законам действуют прозрачные и понятные правила игры для каждого. Этот баланс интересов мы должны соблюдать в первую очередь в интересах каждого белоруса.

Напомним, что до того, как возглавить МАРТ, Алексей Богданов занимал пост замминистра Минсельхозпрода. Несколько ранее он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.