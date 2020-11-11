Снопков обсудил с послом Казахстана промкооперацию и сотрудничество в АПК

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БЕЛТА

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, развития промышленной кооперации, сотрудничества в области АПК. Отмечен взаимный интерес обеих стран в развитии экспорта.Николай Снопков подчеркнул, что устойчивому укреплению отношений Беларуси и Казахстана послужат создание и реализация совместных проектов. Он также отметил, что потенциал обеих стран позволяет значительно превысить показатель внешней торговли товарами и услугами, который по итогам прошлого года составил более 1 миллиарда долларов.