Первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскаром Бейсенбаевым, сообщается на официальном сайте белорусского Правительства.
Фото: архив БЕЛТА
В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, развития промышленной кооперации, сотрудничества в области АПК. Отмечен взаимный интерес обеих стран в развитии экспорта.
Николай Снопков подчеркнул, что устойчивому укреплению отношений Беларуси и Казахстана послужат создание и реализация совместных проектов. Он также отметил, что потенциал обеих стран позволяет значительно превысить показатель внешней торговли товарами и услугами, который по итогам прошлого года составил более 1 миллиарда долларов.
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Снопков обсудил с послом Казахстана промкооперацию и сотрудничество в АПК
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