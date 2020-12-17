Об этом рассказал сегодня на открытии церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков.
– За свою историю этот конкурс стал ведущей площадкой, на которой мы имеем честь высказать благодарность представителям частного бизнеса. Сегодня мы поздравляем 35 победителей. Тех, кто не только успешно развивает свое дело, но и стал лучшим в своей профессии, – отметил он, выступая с приветственным словом.
По его мнению, по результатам 10 месяцев этого года малый и средний бизнес насчитывает более 15 тысяч юридических лиц и 250 тысяч индивидуальных предпринимателей.
– Благодаря им рабочими местами обеспечивается более 1,3 миллиона человек, производится 30 процентов валовой добавленной стоимости страны, каждый третий рубль поступает от предпринимателя. Это почти 8,5 миллиарда рублей. Кроме того, именно частным бизнесом обеспечивается значительная часть экспорта товаров и услуг как критически важного элемента экономической жизни нашей страны, – рассказал первый заместитель Премьер-министра.
Николай Снопков подчеркнул, что роль предпринимательства велика в укреплении регионов. Это и обеспечение занятости и доступности товаров и услуг в каждом уголке страны, и повышение уровня и качества жизни населения.
malyshchyts@sb.by
Опубликовано:
677
Снопков: каждый третий рубль в бюджет страны поступает от предпринимателей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter