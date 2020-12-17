Снопков: каждый третий рубль в бюджет страны поступает от предпринимателей

– отметил он, выступая с приветственным словом.По его мнению, по результатам 10 месяцев этого года малый и средний бизнес насчитывает более 15 тысяч юридических лиц и 250 тысяч индивидуальных предпринимателей.– рассказал первый заместитель Премьер-министра.Николай Снопков подчеркнул, что роль предпринимательства велика в укреплении регионов. Это и обеспечение занятости и доступности товаров и услуг в каждом уголке страны, и повышение уровня и качества жизни населения.