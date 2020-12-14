Снопков: финансово-кредитное сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень

– В Беларуси созданы особые правовые условия для работы Китайско-Белорусского инвестиционного фонда, предусмотрен ряд налоговых льгот и валютных преференций. Приглашаем китайские компании для работы с фондом.
По его словам, в текущих жестких экономических условиях в Беларуси планируется реализовать комплексный проект финансовой устойчивости и повышения уровня жизни населения. Белорусская сторона надеется в связи с этим и на поддержку Китая.
– Проект в полной мере отвечает планам социально-экономического развития нашей страны, позволит придать дополнительный импульс экономике и повысить социальные стандарты жизни населения в регионах. Выражаю надежду, что Китай предоставит нам финансовую поддержку для реализации данного комплексного проекта. Мы рассчитываем на комфортные льготные условия и максимально упрощенную процедуру привлечения остающихся частей кредитов.
Николай Снопков поблагодарил Китай за предоставляемую Беларуси безвозмездную техническую помощь на важнейшие социально ориентированные проекты. Сейчас портфель проектов включает строительство социального жилья, двух спортивных объектов, поддержку индустриального парка.
– Уверен, что уже в ближайшее время Государственное агентство международного развития и сотрудничества завершит необходимые процедуры по подписанию согласованного сторонами межправсоглашения для запуска третьего этапа строительства социального жилья в Беларуси.
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