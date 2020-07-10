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  2. Снопков: дальнейшее развитие регионов должно основываться на повышении уровня комфорта жизни

Снопков: дальнейшее развитие регионов должно основываться на повышении уровня комфорта жизни

Дальнейшие ориентиры развития регионов должны основываться на повышении уровня комфортной среды для жизни людей. Такое мнение высказал во время общения с коллективом Добрушского фарфорового завода первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, пишет БЕЛТА.

Фото: Совет Министров

Первый вице-премьер обратил внимание, что социальные стандарты в Беларуси выполняются, хотя они достаточно высокого уровня. "Многие страны постсоветского пространства еще только приближаются к их выполнению. У нас стоит вопрос повышения нормативов социальных стандартов: развивать инфраструктуру, улучшать жизненную среду", – рассказал он.

Николай Снопков подчеркнул, что для него как недавно назначенного уполномоченным представителем Главы государства по Гомельской области важно глубинное понимание регионального развития. "Моя основная цель – четко понимать, какие должны быть приняты решения на правительственном уровне и на уровне облисполкома для развития области. Как сказал Глава государства, следующая пятилетка будет посвящена именно региональному развитию. Поэтому очень важно понимать, как, что, где и когда необходимо сделать с точки зрения транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, для создания комфортной жизненной среды. Это впоследствии будет преломляться на всю страну", – сказал он.

Сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область первый вице-премьер ознакомился также с реализацией инвестиционного проекта, связанного с созданием производства картона на Добрушской бумажной фабрике.
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