Снопков: дальнейшее развитие регионов должно основываться на повышении уровня комфорта жизни

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Совет Министров

Первый вице-премьер обратил внимание, что социальные стандарты в Беларуси выполняются, хотя они достаточно высокого уровня., – рассказал он.Николай Снопков подчеркнул, что для него как недавно назначенного уполномоченным представителем Главы государства по Гомельской области важно глубинное понимание регионального развития., – сказал он.Сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область первый вице-премьер ознакомился также с реализацией инвестиционного проекта, связанного с созданием производства картона на Добрушской бумажной фабрике.