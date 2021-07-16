Снопков: Беларусь стремится углубить многовекторное сотрудничество с Китаем

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Минск твердо поддерживает Пекин по вопросам, касающимся его основных интересов, и всегда стоит на его стороне, а также готов совместно противостоять действиям в духе "псевдомультилатерализма", направленным на раскол мира, и активно продвигать формирование сообщества с единой судьбой для всего человечества, подчеркнул вице-премьер.Ван И в свою очередь заявил, что Китай и Беларусь – надежные друзья. Он подчеркнул, что необходимо провести в жизнь договоренности глав двух государств, придерживаться духа взаимодоверия, сотрудничества и обоюдного выигрыша, неуклонно углублять традиционную дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы содействовать дальнейшему уверенному развитию китайско-белорусских отношений.Ван И также отметил, что Пекин и Минск имеют хорошие традиции взаимной поддержки и взаимопомощи. Дипломат выразил благодарность Беларуси за то, что она всегда твердо стоит на стороне Китая по вопросам, касающимся его основных интересов, и поддерживает его позиции. Если Беларусь столкнется с трудностями, Китай как всеобъемлющий стратегический партнер также будет изо всех сил оказывать ей поддержку и помощь, как и надлежит поступать друзьям, заявил Ван И.По словам министра, Китай твердо поддерживает Беларусь в защите национального суверенитета и достоинства, выступает против неоправданных односторонних санкций и вмешательства в ее внутренние дела, а также готов защищать законные права и интересы Беларуси в многосторонних рамках. Пекин готов совместно с Минском работать над дальнейшим развитием межгосударственных связей и углублением двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит поставлять Беларуси вакцины, чтобы помочь ей как можно скорее полностью преодолеть пандемию, отметил Ван И.