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  2. Снижает уровень холестерина и защищает от инфаркта: кардиолог рассказал о полезных свойствах арахиса

Снижает уровень холестерина и защищает от инфаркта: кардиолог рассказал о полезных свойствах арахиса

В арахисе содержатся вещества, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.


Кардиолог сослался на два исследования. Первое проводилось с участием 75 тысяч добровольцев, которым было предложено регулярно употреблять арахис.

– Выяснилось, что арахис снижает примерно на 20 процентов риск развития ишемического инсульта. То есть он защищает мозг от сосудистых катастроф, –  уточнил Герман Гандельман.

В ходе второго исследования также изучалось влияние употребления арахиса на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В эксперименте участвовали более 70 тысяч добровольцев.

– Удалось установить, что [употребление арахиса] примерно на 20 процентов уменьшает риск развития инфаркта, –  отметил кардиолог.

Кроме того, арахис содержит ниацин – вещество, которое понижает уровень холестерина в крови.

– Ниацин дает возможность липопротеидам высокой плотности выводить жиры вместе с холестерином из бляшек, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Также в арахисе содержится магний, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Есть и фолиевая кислота, которая защищает нервную систему и помогает вырабатывать достаточное количество красных кровяных телец.

Фото: pixabay.com
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