«Снежный снайпер» продолжается в «Раубичах»

Первыми на старт вышли биатлонисты-любители младшей возрастной категории – ребята 11-12 лет. Победителями в смешанной эстафете с большим отрывом стала команда Минск-1 в составе Ольги Янушкевич, Дарьи Муравейко, Алексея Соколовского и Матвея Коржика. Ребята опередили ближайшего преследователя более чем на две минуты! Второе место заняла команда Минск-2: Милисса Попко, Ксения Бранфилова, Вячеслав Прокопович и Алексей Орлов. Замкнули тройку лидеров ребята из первой команды Могилевской области – Анастасия Ширяева, Валерия Романова, Иван Политико и Данила Петроченко.Впереди – еще три эстафеты, в которых за награды поборются ребята 13-14, 15-16 лет и старшего возраста.