В Нидерландах из-за снежного шторма произошел транспортный коллапс. На дорогах много аварий, также блокировано движение поездов и закрыты несколько аэропортов, передает телеканал "Россия 24".
Отмечается, что часть рейсов перенаправили в Париж и Франкфурт. В Амстердам перестали ходить автобусы и трамваи.
Метели и шквалистый ветер также обрушились на Германию. В нескольких городах повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Власти призывают людей не ездить на машинах. Кроме того, приняли решение приостановить работу общественного транспорта.
На фоне сложившейся ситуации пришлось приостановить железнодорожное сообщение с Германией. На сайте Нидерландских железных дорог размещено сообщение: "Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет".
Подобное заявление сделала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет".
Отмечается, что в метеорологической службе Нидерландов, которая объявила красный (максимальный) уровень опасности, считают, что подобная зимняя непогода обрушилась на страну впервые за 10 лет.
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Снежный шторм привел к транспортному коллапсу в Нидерландах
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Фото: РЕЙТЕР