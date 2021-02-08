Снежный шторм привел к транспортному коллапсу в Нидерландах

Отмечается, что часть рейсов перенаправили в Париж и Франкфурт. В Амстердам перестали ходить автобусы и трамваи.Метели и шквалистый ветер также обрушились на Германию. В нескольких городах повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Власти призывают людей не ездить на машинах. Кроме того, приняли решение приостановить работу общественного транспорта.На фоне сложившейся ситуации пришлось приостановить железнодорожное сообщение с Германией. На сайте Нидерландских железных дорог размещено сообщение: "Подобное заявление сделала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Отмечается, что в метеорологической службе Нидерландов, которая объявила красный (максимальный) уровень опасности, считают, что подобная зимняя непогода обрушилась на страну впервые за 10 лет.