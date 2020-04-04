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Снежный барс был замечен на северо-западе Китая

Инфракрасные камеры запечатлели снежного барса в национальном природном заповеднике города Синин в северо-западной китайской провинции Цинхай, сообщили в субботу в администрации заповедника, передает "Синьхуа".

Иллюстративное фото

Это первый случай, когда снежный барс был пойман в заповеднике на территории Датун-Хуэй-Туского автономного уезда.

Камеры зафиксировали снежного барса, прогуливающегося в дневное время на вершине горы на высоте около 4100 метров в январе, сообщили в заповеднике.

В общей сложности 14 инфракрасных камер были установлены администрацией заповедника в августе прошлого года для наблюдения за дикими животными, и две из них, которые записывали на видео снежного барса и других диких животных, были извлечены в конце марта.

"Появление снежного барса доказывает, что заповедник экологически благоприятен и богат видами", — сказал Сюй Шоучэн, представитель администрации заповедника.

Он добавил, что заповедник активизирует усилия по мониторингу и защите диких животных.

Снежный барс является охраняемым животным класса А в Китае и классифицируется Международным союзом охраны природы как "уязвимое". В основном они обитают в Центральной и Южной Азии на высоте от 2500 до 4500 метров, в Гималаях.

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