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Снеговики и динозавры: 10 идей для лепки из снега

Погода радует нас холодными деньками и выпавшим снегом. Как раз отличная возможность провести выходные с детьми или друзьями и слепить из снега что-нибудь красивое. А идеи можете подсмотреть в нашем материале.

1. Снеговик
Классическая снежная фигура, которую слепить может каждый ребенок. Три кома снега друг на дружку – и готово. Но можно проявить фантазию и сделать снеговика стоящего на голове или Олафа из “Холодного сердца”.


2. Птица
Птичку сделать тоже несложно. Слепите несколько продолговатых снежков, добавьте глаза, клюв и рассадите на перилах или ступеньках. Мелким птичкам хватит этих деталей, для версий покрупнее можно вылепить голову, крылья и хвост.


3. Кот
Снежного кота можно изобразить по‑разному. Самый простой вариант – из снежков на стволе дерева. Стоящий на задних лапах кот делается из длинного кома с круглой головой. Большие сидящие скульптуры ваяют, срезая с крупной снежной глыбы всё лишнее или, наоборот, долепив недостающие детали вроде хвоста и торчащих ушек.


4. Заяц
Зайчата во многом похожи на котов и отличаются лишь ушами и мордочкой. Большого зайца‑симпатягу легко получить, добавив ушки и лапки к снежному кому. Сидящих и стоящих сделать чуть сложнее, хотя, даже если получится не очень похоже, – длинные уши всегда подскажут, кто это.


5. Миньон
Продолговатый ком, руки‑ноги, улыбающийся во все зубы рот, очки и пара веточек в качестве волос. Конечно, большое значение играет цвет, но и нераскрашенные миньоны выглядят очень здорово. Особенно большой компанией!


6. Дроиды
Если вы любите серию фильмов “Звездные войны”, наверняка вы захотите слепить какого-нибудь персонажа оттуда. Дроиды идеально подойдут.
BB-8 делается проще простого. Два кома снега и пара веточек-антенн. Без раскраски персонажа будет не узнать, поэтому вооружитесь красками и кистями.


Астромеханик R2-D2 тоже несложный. В процессе лепки это просто миньон без ног, а вместо рук – квадратные опоры по бокам. Прорежьте по кругу канавку, чтобы выделить голову, пририсуйте окуляр, кнопки – и его уже ни с кем не спутаешь.


7. Тоторо
Любители аниме оценят скульптуру в виде пухляша Тоторо. Слепите большой снежный ком, придайте ему форму яйца, а затем выделите живот, приделайте ушки, руки и вставьте в одну из них зонт. Несколько штрихов из веточек, чтобы добавить детали, – добродушный дух леса готов!


8. Медведь
Самая простая фигура – это мишка, обнимающий ствол дерева. Варианты посложнее – сидящий на земле или стоящий на четырёх лапах зверь. Прелесть снежного медведя в том, что его можно не раскрашивать, – достаточно камешков для глаз и веточек для когтей.


9. Динозавр
Динозавра на длинных лапах сделать не так‑то просто, поэтому чаще всего их изображают сидящими на земле. Лёгкий вариант – очертания рептилии из снежков на стене дома. Если же хочется создать устрашающего динозавра с распростёртыми лапами и поднятым хвостом, придётся заморочиться с каркасом из веток или смачивать снег водой и ждать, пока он подмёрзнет.


10. Лего-человек
Чтобы сделать такой забавный аналог снеговика, придётся слепить квадратную глыбу, а затем вырезать туловище, руки‑ноги и надеть сверху голову. А если добавить мелких деталей, можно придать персонажу индивидуальность.

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