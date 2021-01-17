Снеговики и динозавры: 10 идей для лепки из снега

Классическая снежная фигура, которую слепить может каждый ребенок. Три кома снега друг на дружку – и готово. Но можно проявить фантазию и сделать снеговика стоящего на голове или Олафа из “Холодного сердца”.Птичку сделать тоже несложно. Слепите несколько продолговатых снежков, добавьте глаза, клюв и рассадите на перилах или ступеньках. Мелким птичкам хватит этих деталей, для версий покрупнее можно вылепить голову, крылья и хвост.Снежного кота можно изобразить по‑разному. Самый простой вариант – из снежков на стволе дерева. Стоящий на задних лапах кот делается из длинного кома с круглой головой. Большие сидящие скульптуры ваяют, срезая с крупной снежной глыбы всё лишнее или, наоборот, долепив недостающие детали вроде хвоста и торчащих ушек.Зайчата во многом похожи на котов и отличаются лишь ушами и мордочкой. Большого зайца‑симпатягу легко получить, добавив ушки и лапки к снежному кому. Сидящих и стоящих сделать чуть сложнее, хотя, даже если получится не очень похоже, – длинные уши всегда подскажут, кто это.Продолговатый ком, руки‑ноги, улыбающийся во все зубы рот, очки и пара веточек в качестве волос. Конечно, большое значение играет цвет, но и нераскрашенные миньоны выглядят очень здорово. Особенно большой компанией!Если вы любите серию фильмов “Звездные войны”, наверняка вы захотите слепить какого-нибудь персонажа оттуда. Дроиды идеально подойдут.BB-8 делается проще простого. Два кома снега и пара веточек-антенн. Без раскраски персонажа будет не узнать, поэтому вооружитесь красками и кистями.Астромеханик R2-D2 тоже несложный. В процессе лепки это просто миньон без ног, а вместо рук – квадратные опоры по бокам. Прорежьте по кругу канавку, чтобы выделить голову, пририсуйте окуляр, кнопки – и его уже ни с кем не спутаешь.Любители аниме оценят скульптуру в виде пухляша Тоторо. Слепите большой снежный ком, придайте ему форму яйца, а затем выделите живот, приделайте ушки, руки и вставьте в одну из них зонт. Несколько штрихов из веточек, чтобы добавить детали, – добродушный дух леса готов!Самая простая фигура – это мишка, обнимающий ствол дерева. Варианты посложнее – сидящий на земле или стоящий на четырёх лапах зверь. Прелесть снежного медведя в том, что его можно не раскрашивать, – достаточно камешков для глаз и веточек для когтей.Динозавра на длинных лапах сделать не так‑то просто, поэтому чаще всего их изображают сидящими на земле. Лёгкий вариант – очертания рептилии из снежков на стене дома. Если же хочется создать устрашающего динозавра с распростёртыми лапами и поднятым хвостом, придётся заморочиться с каркасом из веток или смачивать снег водой и ждать, пока он подмёрзнет.Чтобы сделать такой забавный аналог снеговика, придётся слепить квадратную глыбу, а затем вырезать туловище, руки‑ноги и надеть сверху голову. А если добавить мелких деталей, можно придать персонажу индивидуальность.