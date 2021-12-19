Погода 20 декабря: снег, гололедица и морозы

В Беларуси 20 декабря ожидаются снег и гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 20 декабря, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидается снег. Обращаем внимание водителей: на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля по югу страны до -9 °С по северу.

Синоптики прогнозируют, что 21-22 декабря в республике установится холодная погода: обещают морозы до 20 градусов ниже нуля (ночью).

По предварительному прогнозу, такой характер погоды сохранится до конца недели.