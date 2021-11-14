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  2. СМС из Польши обитателям лагеря беженцев: мигрантов не пропустят в Германию

СМС из Польши обитателям лагеря беженцев: мигрантов не пропустят в Германию

На телефоны людей, находящихся в районе лагеря беженцев в районе польско-белорусской границе, пришло СМС-сообщение с польской стороны о том, что Польша не пропустит застрявших на границе мигрантов в Германию, сообщил в воскресенье утром телеканал "Беларусь 1".

Польша не пропустит мигрантов в Германию, она будет защищать свою границу — такие СМС пришли на телефоны людей, находящихся в районе лагеря беженцев в районе польско-белорусской границы, — проинформировали на телеканале. — Мобильный оператор нашей западной соседки разрушил надежду мигрантов беспрепятственно попасть в Германию. Поляки давно дали четко понять: надеяться на помощь с их стороны на следует. Более того, теперь Польша не пропускает заложников ситуации туда, где им готовы помочь.

Ранее польский телеканал Polsat сообщал, что власти Мюнхена заявили о готовности принять мигрантов, находящихся в лагере на белорусско-польской границе.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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