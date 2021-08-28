Смотрите сентябрьские гороскопы для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

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Стрельцы, только профессионалам везет в бизнесе. Наверстывайте упущенное. Козероги, если в планах отпуск, отправляйтесь за границу в первой половине месяца. Водолеи, остро встанет финансовый вопрос. И если решите взять кредит, то только в первой половине месяца. Рыбы, будьте внимательны к партнерам – как брачным, так и деловым: как бы все не разрушить. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!